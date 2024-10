Madagascar: Politique industrielle - L'expérience malgache exposée à Riyad

Expériences et partages. Durant la semaine, David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, s'est rendu à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, pour participer au forum de politique industrielle MPFI. Un événement organisé par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), connu aussi sous le nom de Metal Powder Industries Federation (MPIF).

Selon le membre du gouvernement, la Grande Île a élaboré et établi un programme de développement industriel sur le moyen et le long terme, notamment avec la loi sur la programmation industrielle. Celle-ci permet en l'occurrence de faire croître jusqu'à 30% la contribution des industries du pays au PIB national. Il s'agit, selon lui, de la clé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et promouvoir les chaînes de valeur des produits qui seront transformés.

Cartes à jouer

« C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis en place un plan de développement industriel qui part à la base. Il s'agit du projet One District, One Factory, qui permet d'installer dans chaque district des unités de transformation industrielle, pour valoriser les produits dont regorge chaque région de l'île et les distribuer sur les marchés locaux et internationaux», a exposé David Ralambofiringa devant l'assemblée de spécialistes internationaux du secteur industriel, ainsi que des chercheurs et des investisseurs potentiels.

D'après le membre du gouvernement, le pays a plusieurs cartes à jouer dans le secteur, notamment pour développer ses industries et les valoriser. D'importantes réformes ont été entreprises dans le but d'améliorer le climat des affaires, avec la nouvelle loi sur les investissements, mais aussi la loi sur les sociétés coopératives et celle sur la programmation industrielle. « La mise en oeuvre de la politique industrielle verte et durable porte ses fruits. C'est le cas pour Madagascar, et nous pouvons d'ailleurs servir d'exemple et ouvrir la voie à d'autres pays encore en phase de développement industriel », indique David Ralambofiringa.