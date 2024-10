Afrique: CHAN 2025 - Quarante-six présélectionnés entament le regroupement

Compte tenu de la maigre chance de qualification des Barea à la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2024, la fédération malgache de football veut apparemment se focaliser sur la préparation aux éliminatoires au huitième Championnat d'Afrique des nations (Chan).

La préparation sera lancée deux mois avant la compétition. Cette organisation explique-t-elle la priorisation du Chan dont le premier match aura lieu en fin décembre ? Les prochaines journées qualificatives à la Can sont programmées dans deux semaines. Les dirigeants de la fédération comme le sélectionneur des Barea à la coupe du monde, à la Can et au Chan, poursuivent leur silence radio, aucune information pour l'heure sur la préparation des matches contre la Tunisie et les Comores prévus vers la deuxième semaine du mois de novembre.

Pour revenir à la préparation au Chan, d'après notre source, « quarante-six joueurs présélectionnés sont sollicités pour le premier regroupement ». Ce rassemblement devrait débuter ce lundi sur le terrain annexe Barea à Mahamasina. Celui-ci ne prendra fin que 4 novembre soit huit jours en tout. Ils ont été détectés durant les championnats nationaux D1 et D2, selon la publication de la fédération.

L'effectif sera réduit au terme du premier regroupement. La deuxième étape de la préparation devrait démarrer vers la fin novembre soit un mois avant le premier match. Médaillés de bronze au précédent Chan, les Barea ont été exemptés du premier tour qualificatif. Au deuxième tour, Madagascar affrontera le vainqueur entre le Zimbabwe et l'Eswatini. Le match aller est programmé entre le 20 et le 22 décembre et le retour entre le 27 et le 29 décembre.