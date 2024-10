Madagascar: Grand tournoi d'Antananarivo II - Quatre clubs de la PFL en quarts

Place à la phase finale. Les équipes quarts-de-finalistes de la 2e édition du Grand Tournoi d'Antananarivo (GTA) sont connues à l'issue de la phase de groupe qui a pris fin ce week-end. Quatre clubs de la Pure Play Football League (PFL) ont validé leur ticket pour la prochaine étape.

Ajesaia et AS Fanalamanga ont composté leur billet de qualification à la phase finale dans le groupe A. Ajesaia se hisse en tête de sa poule, crédité de sept points après deux victoires et un match nul. L'équipe de Taninkatsaka a arraché sa deuxième victoire, samedi sur le terrain du CFFA à Andoharanofotsy contre Toulon AC, une équipe D1 régionale (3-2). AS Fanalamanga se trouve, quant à elle, à la seconde place en accumulant cinq points après une victoire et deux matchs nuls. L'équipe d'Alaotra-Mangoro s'est imposée sèchement (5 à 0), samedi contre CFFA Espoir.

Dans le groupe B, celui de la mort, composé par quatre clubs de la PFL, CFFA caracole en pole position après deux victoires et une défaite (six points). L'équipe d'Andoharanofotsy a surpris, hier, le club champion de Madagascar en titre et vainqueur de la précédente édition du GTA, Disciples FC, par 3 à 1. L'équipe technique de la ligue d'Analamanga de football, organisatrice du tournoi tranchera la deuxième équipe qualifiée ce lundi, car Disciples FC et Cosfa sont à égalité parfaite, créditées toutes les deux de quatre points et 0 à la différence de but. Les deux formations se neutralisaient sur un score vierge à la deuxième journée. Disciples FC est supérieur aux buts marqués, en battant (2-1) Uscafoot à la première journée tandis que Cosfa a défait de son côté 1 à 0.

La relève

Les quatre autres qualifiées sont des équipes en D1 régionale et de catégorie espoir. Les deux heureux clubs qualifiés du groupe C sont en D1 d'Analamanga, en l'occurrence AS Avenir- Sainte Anne et FC Valence crédités chacun de sept points après deux succès et un match nul. Le club fusion Avenir-Ste Anne, qui vient d'accéder à la PFL, occupe la position de leader après sa nette victoire samedi (3 à 0) contre Net Foot.

FC Valence a, pour sa part, défait samedi la sélection U20 d'Analamanga (1-0). Deux équipes espoirs sont les deux heureux qualifiées du groupe D, accumulant toutes les deux, six points (+1). Disciples FC Espoir termine en tête car il a défait, dimanche, en confrontation directe Avenir-Ste Anne Espoir par 1 à 0, lors de la troisième et dernière journée. L'unique but de la victoire de DFC Espoir a été inscrit par le jeune joueur de 18 ans, Mikoja, à la 70e minute. L'équipe de Vakinankaratra a quasi dominé la rencontre surtout en deuxième période. Le club a même raté de nombreuses occasions nettes pour ne citer que celles de Messi, Dol ou aussi Fenotiana dit «Vazaha». Sans tarder, les quarts de finale se tiendront mardi et les demi-finales jeudi.