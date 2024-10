Madagascar: Handball/Championnat de Madagascar/Dames - THBC Analamanga décroche une onzième étoile

Le club de THBC Analamanga a montré encore une fois qu'elle domine le handball féminin à Madagascar, en s'adjugeant un nouveau titre de champion de la Grande Ile.

Prévue débuter à 14 heures, la grande finale du championnat de Madagascar pour les séniores dames a été retardée de cinquante-six minutes, en attendant la fin d'un culte qui a occupé le gymnase Ankoay d'Ankorondrano et le temps de démonter les installations existantes le matin. Après une finale à sens unique, le club de Tananarive Handball Club ou THBC d'Analamanga s'est imposé sur le score de 26-15 devant les handballeuses de My-Sah d'Itasy et a remporté son onzième sacre cette année.

Le match a débuté à 14h55, avec la mise en jeu des joueuses d'Analamanga, le club de THBC qui a ouvert le score après quatre minutes de jeu (1-0). Le numéro 17 de MY-Sah a égalisé à un partout avant de virer en tête pour mener 2-1 après cinq minutes de jeu. Les cinq premières minutes ont été à l'avantage des natives d'Itasy. Sans paniquer mais sûres de leur expérience, THBC a recollé au score avant de mener (3-2) après huit minutes de jeu.

Sans complexe, les handballeuses d'Itasy ont du répondant et sont revenues à 3-3. Après quatorze minutes de jeu, les handballeuses de THBC ont creusé l'écart en menant 6-3, puis 4-6 pour MY-Sah. Les joueuses de THBC ont accéléré le rythme et après seize minutes de jeu elles ont mené 8-4. Premier temps mort de My-Sah. Les joueuses de My-Sah ont haussé le ton en procédant, en contre, et sont revenues à 7-10 à huit minutes de la pause. À deux minutes de la pause, THBC est resté en tête (12-9) et les deux équipes se sont quittées sur le score de 13-9 à l'avantage de THBC

Pièce maîtresse

La seconde période qui a démarré à 15h42, a tourné à un spectacle dont les metteurs en scène ont été les handballeuses de THBC. À quinze minutes de la fin du match, les handballeuses de THBC ont mené largement (19-12) puis 21-12 à dix minutes de la fin du match. Dominées sur tous les compartiments du jeu, les handballeuses de My-Sah n'ont pas d'idées pour contourner la défense très agressive en face. Les handballeuses de THBC se sont adjugées cette année encore le titre de champion de Madagascar.

Champion de Madagascar pour la première fois en 2018, le club de THBC a dominé le handball féminin de Madagascar. Le club a aussi laissé son empreinte sur la Coupe des Clubs Champions de l'océan Indien en remportant quatre édition. « Nous avons gagné cette année notre onzième titre national. Ce n'est pas une surprise car nous avons l'expérience et toutes les filles se connaissent jusqu'au bout des doigts », confie Aina Ravelonjaka Herimanantsoa, capitaine de THBC.

Auteure de plusieurs arrêts et l'une des pièces maitresses de THBC, Zarinah Harinandrianina a été encore émue et très contente en gagnant un nouveau titre avec son club. « Je suis très contente et est toujours prête à partager mes expériences en tant que gardienne ».