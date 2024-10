Madagascar: Un Français assassiné à Antehiroka - Arrestations des quatre individus fortement impliqués

Samedi, quatre individus dont une femme ont été déférés au parquet du tribunal Anosy. Ils sont poursuivis comme étant les principaux auteurs de l'assassinat du ressortissant français dénommé Jaques Laurie commis à Antehiroka il y a trois mois. Pour rappel, le 15 juillet vers 10 heures, le corps inanimé de la victime a été découvert à son domicile dans le fokontany de Morondava, de la commune susdite, allongé sur son lit et à moitié carbonisé.

Les constations effectuées par le médecin ont révélé la présence de multiples plaies perforantes dues à des coups d'objet pointu et tranchant au niveau du cou du défunt laissant penser qu'il avait été probablement victime d'un assassinat avant d'être brûlé. Menant les investigations sur cette affaire, la compagnie de gendarmerie d'Ambohidratrimo a réussi à arrêter la commanditaire qui n'est autre que la compagne du défunt.

Arrêtée le 21 octobre vers 15 heures, elle a dénoncé ses deux comparses dénommés respectivement A. Jimmy et R. Mandresy. D'après les informations, l'acte a été commis le 11 juillet. La femme susmentionnée a laissé le portail et la porte d'entrée ouverts afin de faciliter l'intrusion en douceur de ses deux compères. Une fois à l'intérieur, Mandresy a poignardé le cou du ressortissant étranger à plusieurs reprises et Jimmy l'a assommé d'un coup de bouteille.

Après leur méfait, le trio a quitté la résidence du ressortissant français en emportant les objets de valeur comme une télévision écran plat, un subwoofer, des téléphones portables et diverses chaussures pour se rendre par la suite aux 67 ha à l'aide de deux taxis qu'ils ont pris près de la pharmacie d'Ambohibao. Le 14 juillet 2024 vers minuit, un certain Mahery a été envoyé par ces trois individus pour faire disparaître le corps du défunt en l'incinérant avec de l'essence et pour ensuite s'emparerdu véhicule Hyundai Starex de la victime. Il est à rappeler que les commanditaires ont été appréhendés , Jimmy le 21 octobre 2024 à 22 heures aux 67 ha, Mandresy le 21 octobre à 19 heures, et Mahery le 23 octobre à Amboditsiry.