Madagascar: Vols d'espèces protégées au Parc de Tsimbazaza - Des tortues disparues, retrouvées du côté d'Ambohijanaka

Des tortues des espèces Pyxis arachnoides et Astrochelys radiata, endémiques à Madagascar, ont été volées sur deux nuits successives au Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT).

Cas de vols d'espèces protégées inédits au sein du PBZT, la semaine dernière. Il s'agit d'une vingtaine d'individus de tortues araignée (Pyxis arachnoides) et de tortues radiées (Astrochelys radiata), comptant parmi les espèces en danger critique d'extinction selon le statut de conservation UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et figurant sur l'Annexe I de la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction). Ces tortues dont la possession et le commerce sont strictement interdits, se sont volatilisées au PBZT, en deux nuits successives. Les auteurs du vol ont profité du « déménagement » de ces tortues vers un autre emplacement en raison des travaux de réhabilitation du vivarium où elles sont habituellement placées, pour les subtiliser.

Le vol sitôt signalé a conduit à la mobilisation des gendarmes et des éléments d'une brigade cynophile, ayant permis de remonter vers des agents du parc et à l'interpellation de quelques suspects. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) qui a la tutelle du PBZT, une partie des tortues disparues a été retrouvée du côté d'Ambohijanaka. Sans livrer davantage de détails, le MESUPRES indique la poursuite de l'enquête afin de retrouver le reste des tortues disparues et les auteurs des vols, tandis que la sécurité a été renforcée au sein du PBZT, impliquant les éléments des forces de l'ordre.