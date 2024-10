Madagascar: Basket - MB2ALL place de nouveaux défis en perspective

De nouvelles réformes ont été mises en place par l'équipe dirigeante du club pour la saison 2025. Viser l'excellence et renouer avec les titres et les sacres.

Cette année le club MB2ALL célébrera ses 15 ans d'existence. Avec plus de 700 membres des U10 à la catégorie N1A, MB2All est un club-école et fait partie des plus grands clubs du pays. « Le club priorise les parents. Nous pouvons dire que la réussite du club est le travail de tout le monde, surtout grâce à la contribution des parents à sa gestion, notamment pour les catégories U. Pour nos 15 ans, nous visons grand. En 2018, nous avons remporté tous les titres nationaux dans la catégorie féminine. Avec huit en N1A dames, le club est le plus titré chez les filles », a fait savoir, Dr Jean Claude, vice-président du club.

Cette année, la troupe à Muriel a perdu le titre en N1A dames aux dépens de l'équipe de la gendarmerie. Les cadors de la GNBC sont toutes des anciennes du MB2ALL. « Nous pouvons mieux faire. Notre priorité n'est pas de tout gagner, mais de privilégier l'éducation et la formation des joueurs et joueuses », continue Dr Jean Claude. Au début, MB2ALL s'est consacré uniquement au basket féminin, mais, depuis 2015, la catégorie masculine a intégré le rang du club.

« Nous avons déjà remporté des titres avec les garçons, mais, beaucoup reste à faire dans cette catégorie. Sur le plan technique, nous misions sur l'uniformisation des préparations de toutes les catégories pour rectifier nos erreurs de la saison précédente », a indiqué, Ndranto Tagg, coach de l'équipe. Sans joueurs et joueuses, le club n'est rien. De nouvelles recrues et joueuses vont monter de catégorie. Le constat a été fait lors du dernier sommet N1A, techniquement, l'équipe était au-dessus, mais, physiquement, il y avait de la concurrence en face. Océane, meilleure joueuse, et Sarobidy, meilleure marqueuse U16 vont renforcer l'ossature des N1A. D'autres nouvelles joueuses pourront s'ajouter à la liste dans la perspective de récupérer le titre national raté cette année.