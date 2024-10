Madagascar: SNLCC 2025-2030 - Lutte contre la corruption dans le sport

Le sport est un peu un tout : vecteur d'émotions, de valeurs et d'unité nationale, de développement social et économique. Des lacunes dans la gouvernance des organisations sportives entravent manifestement leur capacité à prévenir et à répondre à des menaces à l'intégrité du sport comme la corruption, le dopage, les manipulations de compétitions sportives, le blanchiment d'argent, l'abus d'autorité, les paris illégaux, les actes répréhensibles lors de l'organisation sportive, le transfert d'athlète ... et créent des conditions de travail , dangereuses et inéquitables pour les sportifs et autres participants aux activités sportives.

La bonne gouvernance dans le sport est nécessaire pour préserver l'éthique du sport et pour s'assurer que les organisations sportives soient à la hauteur de leurs responsabilités. Le sport doit rester fidèle à ses principes fondamentaux et aux principes généraux régissant la gestion du sport tels que l'équité, le fair-play, le respect de l'adversaire, l'esprit d'équipe et l'intégrité ; la dignité, la protection de la santé des sportifs et la culture de la paix. Rosa Rakotozafy, directeur général des sports et non moins ancienne athlète de haut niveau, a présenté les efforts déployés et des défis pour renforcer l'intégrité sportive et promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gouvernance des organisations sportives.

C'était lors de l'atelier de concertation thématique » Lutte contre la corruption, jeunesse et sports » organisé mardi 22 octobre à Ivato dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025-2030. L'intégrité sportive fait face à plusieurs enjeux, entre autres la corruption, la gouvernance, le dopage, la manipulation de compétitions, le manque de ressources et les informations suffisantes. Des efforts ont été entrepris par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais beaucoup reste à faire.

Des défis sont à relever et plusieurs recommandations et un plan d'actions pragmatique au Comité de pilotage en charge de l'élaboration de la nouvelle SNLCC 2025-2030 sont sortis lors de cet atelier pour ne citer que : Mise en place des structures de gouvernance transparentes et efficaces, Mise en place d'un code de conduite, Lutte contre la corruption, Lutte contre le dopage, Le renforcement de l'Éducation et sensibilisation, Coopération internationale, Partenariat avec les médias. Le développement du sport dans un pays requiert une collaboration harmonieuse, des synergies et des relations de bonne intelligence entre les pouvoirs publics et les organisations sportives.