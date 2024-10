Madagascar: District d'Avaradrano - Grand producteur de légumes bio

Huit Unions des groupes d'épargne communautaire (GEC) dans le district d'Avaradrano ont été appuyées par l'OSDRM ou Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar, dans le cadre du projet SANIDA, financé par l'Union européenne.

Elles réunissent 41 GEC, répartis dans plusieurs communes, et comptent en tout plus de 1 000 paysans dont près de 70% sont des femmes. « Notre mission est de renforcer l'autonomie et la résilience des communautés rurales en particulier les femmes tout en facilitant leur accès aux services d'épargne-crédit et au marché. Pour ce faire, nous vulgarisons la technique agro-écologique auprès de ces bénéficiaires tout en préservant l'environnement. Notre objectif est d'améliorer leur niveau de vie ».

Rivosoa Rabetokotany, le directeur programme de l'OSDRM, qui est une initiative de la Fondation Aga Khan, l'a expliqué la semaine dernière lors de l'événement « Hetsika Miray » visant à partager les bonnes pratiques entre les membres des GEC et leurs Unions à Ambohimanga Rova. La pérennisation de leurs activités post-projet SANIDA et l'amélioration de la sécurité alimentaire via des démonstrations culinaires, ne sont pas en reste.

Très prisés

Le district d'Avaradrano devient ainsi un grand producteur de légumes bio issus de l'agro-écologie. « Nous avons mis en place un point de vente à Ankadikely Ilafy pour assurer des débouchés aux récoltes des groupes d'épargne communautaire. Leur mise en relation avec les autres GEC soutenus par l'OSDRM dans d'autres régions déficitaires comme dans le Nord de l'île, permet également de commercialiser leurs produits bio. En outre, ces légumes bio d'Avaradrano tels que les choux, les haricots, les tomates, les pommes de terre et les poivrons sont très prisés par de grands restaurants dans la capitale », a-t-elle fait savoir.

%

Pour sa part, Nirina, un membre d'un GEC à Ambohimanga a témoigné que sa récolte est bonne et peut être conservée pendant une semaine grâce à cette technique agro-écologique contre une journée pour les légumes produits à base de produits chimiques. Quant à Tantely, issue du GEC Ankeniheny, elle a avoué qu'elle a pu constituer une épargne car son coût de revient a été réduit d'autant plus que les prix des légumes bios sont plus incitatifs que ceux des produits conventionnels. Par ailleurs, l'OSDRM vulgarise la riziculture zanatany dans ses régions d'intervention. Le rendement moyen de productivité atteint les 4,5 tonnes/ha contre 2 à 2,5 tonnes/ha auparavant, a-t-on conclu.