Gabon: L'Ong Women Go for Peace pour un atelier d'éducation civique et citoyenne

L'Ong Women Go for Peace a organisé, avec le soutien de l'International Republican Institute (IRI), ce samedi 26 octobre 2024, au Centre socio-culturel American Corner, sis à Glass, "un atelier d'Education Civique et Citoyenne. Le but est de vulgariser les conclusions du dialogue relative au genre et aux jeunes, notamment, faire le lien avec le projet de Constitution et présenter les enjeux du référendum aux femmes et aux jeunes, principale cible de cette initiative. Cet atelier était animé par Hermina Akazong Sabikanda, Présidente fondatrice de l'Ong Women Go for Peace.

La sensibilisation citoyenne est l'un des modes opératoires de l'Ong Women Go for Peace, qui chaque fois, va à la rencontre des populations. Un atelier a été organisé par ladite organisation non gouvernementale à cet effet. Les jeunes sont venus nombreux. L'objectif de cette rencontre du donner et du recevoir est de "renforcer la compréhension des mécanismes de la démocratie et de la participation citoyenne et intéresser les citoyens à la gestion publique par la sensibilisation, la formation, l'éducation Civique et Citoyenne." a clairement indiqué Hermina Akazong Sabikanda, Présidente fondatrice de l'Ong Women Go for Peace.

Sensibilisation citoyenne de la population

C'est une campagne d'éducation civique et citoyenne des femmes et des jeunes de Libreville sur les conclusions du Dialogue National Inclusif (DNI) et les enjeux du référendum.

Le Gabon a entamé depuis le 30 août 2023 une Transition Politique conduite par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). Il a énoncé lors de la publication de sa feuille de route, les objectifs de la transition, à savoir, La restauration de la stabilité et de la confiance ; La réforme institutionnelle et législative ; La lutte contre la corruption ; Le développement durable et économique ; L'éducation et la sensibilisation ; Le dialogue national et la consultation publique.

Concernant l'objectif 5, les autorités de la transition ont organisé du 02 au 30 avril 2024 le Dialogue National Inclusif (DNI), ayant dessiné les nouveaux contours politiques et institutionnels de la République, sur les plans politique économique et social. Cette concertation, qui a conduit à un rapport de plus de 1000 propositions, a donné suite à la rédaction d'un projet de Constitution qui sera soumis aux populations par référendum très prochainement.

Etant donc à l'approche de cette échéance historique, il est important d'édifier les populations sur leur rôle de citoyen, de leur rappeler quels étaient les principales conclusions du DNI et d'informer sur le vote référendaire et ses enjeux.

C'est dans ce contexte que l'ONG Women Go for Peace a organisé avec le soutien de l'International Republican Institute (IRI), ce samedi 26 octobre 2024, au Centre socio-culturel American Corner, sis à glass "un atelier d'Education Civique et Citoyenne, pour vulgariser les conclusions du dialogue relatives au genre et aux jeunes notamment, faire le lien avec le projet de Constitution et présenter les enjeux du référendum aux femmes et aux jeunes, principale cible de cette initiative.

Cet atelier, animé par Hermina Akazong Sabikanda, Présidente fondatrice de l'ONG Women Go for Peace, a permis de promouvoir la participation plus active de cette couche de la population à l'édification du Gabon, de préparer les populations au Référendum prévu le 16 novembre 2024 et de favoriser une période de Transition saine.

La préparation du citoyen est essentielle dans cette période et cette préparation commence par la compréhension de plusieurs mécanismes, instruments juridiques et institutionnels, notamment ceux liés à la citoyenneté, au civisme, à la démocratie et au processus électoral etc.

Au cours de cet atelier les participants ont déploré l'absence de campagne de proximité pour la vulgarisation et l'explication du projet de Constitution au plus grand nombre pour une meilleure appropriation et un vote responsable.

"Je sais désormais c'est quoi un référendum et pourquoi je dois y participer. C'est un devoir citoyen et mon pouvoir de décision", a pu confier un jeune participant.

C'est une cinquantaine de femmes et de jeunes qui ont été impacté par cette activité et qui se sont dit satisfait de la qualité des échanges et enrichis par les informations auxquelles ils ont eu accès.

"Nous ne pouvons que remercier IRI qui a bien voulu apporter son soutien à notre organisation pour la mise en oeuvre de cet atelier de sensibilisation, ainsi que l'ensemble des participants, qui ont manifesté un intérêt particulier pour le référendum en particulier et leur participation à la vie publique de notre pays, en particulier. Nous croyons qu'ils sauront être des relais fidèles de ce qu'ils ont entendu aujourd'hui", a conclu Hermina Akazong Sabikanda.