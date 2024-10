Gabon: Atelier bilan multi-acteurs de l'AOC-MS à l'UOB organisé par le projet Citoyennes Engagées

L'équipe projet Citoyennes Engagées a organisé l'atelier bilan multi-acteurs de l'AOC-MS à l'Université Omar Bongo ce samedi 26 octobre à la bibliothèque du département des droits et des sciences économiques. Ce projet est porté par un consortium de quatre organisations, dont deux organisations gabonaises (le Réseau Femme Lève-toi (ReFLeT) et Brainforest) et deux associations françaises (Agir Ensemble pour les droits humains et Initiative Développement. Aussi, est-il financé par l'Union européenne, l'AFD et l'Ambassade de France au Gabon.

Il faut lutter contre les inégalités qui davantage, gagnent du terrain au sein de la société. Pour ce faire, l'équipe projet Citoyennes Engagées, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, a organisé l'atelier bilan multi-acteurs de l'AOC-MS au sein de l'Université Omar Bongo, sur la thématique des violences en milieu universitaire est menée. Il vise à lutter contre les inégalités femmes-hommes et à renforcer le pouvoir d'agir des femmes au Gabon.

Une AOC-MS sur la thématique des violences en milieu universitaire est menée avec les acteurs de l'UOB depuis 2022. Les étudiants, étudiantes, enseignant.e.s, administratifs et associations estudiantines se sont rassemblés afin de discuter des problématiques rencontrées au sein de l'établissement et d'exprimer une vision d'amélioration commune.

"Alors qu'il est communément admis que l'Université est hostile aux changements, nous avons vu au cours de ces dernières années, que le projet Citoyennes Engagées s'est intéressé à l'Université et a apporté un nouveau dynamisme au niveau du fonctionnement des relations entre enseignants et apprenants, au niveau de l'administration et les étudiants.

Aujourd'hui, je pense que l'ensemble de ces changements se fait ressentir au niveau du fonctionnement général de l'université. Nous avons la rapidité au niveau du traitement des copies, nous avons également le retour des informations. Avec ce projet, l'université a pu expérimenter quelque chose d'assez particulier. Nous sollicitons à la longue que ce genre d'initiative puisse se reproduire." a fait savoir Frederick Mba Missang, enseignant à l'UOB.

Pour certains étudiants rencontrés, cette initiative est bénéfique et change la perception des choses en améliorant les relations entre les enseignants et les apprenants. C'est le cas d'Amaria Princesse Apinda, étudiante en Master 2 recherche fondamentale en droit privée, qui elle, se réjouit d'avoir beaucoup appris de cet atelier. " Ce projet dans ma vie estudiantine, personnellement, est tombé à pic, parce que nous étions dans une période où l'on se sentait marginalisé au sein de l'Université, notamment en faculté de droit. Mais avec cette Approche Orientée Changement, on a découvert une méthodologie qui nous emmené finalement à communiquer avec l'administration".

Et d'ajouter que cet atelier leur a permis d'échanger, de présenter nos préoccupations en tant qu'étudiante, et l'on a vu des réactions positives. "Nous avons pu adopter une attitude harmonieuse, nous avons aussi vu l'administration se mettre en action dans la prise de décisions. Ma perception de l'administration, de leur travail, de mes camarades étudiants a été améliorée grâce à cette AOC." affirme t-elle.

L'atelier bilan multi-acteurs,faut-il le souligner, a été l'occasion de mettre en valeur les changements effectués, de faire le bilan de cette expérimentation et de remettre aux participant.e.s leurs attestations de participation.