Ile Maurice: Ne pas entrer dans le piège communal, dixit les leaders

Paix et harmonie pour tous : voilà le message central des discours tenus lors du meeting des circonscriptions n°ᣵ 15 (La Caverne-Phoenix), 16 (Vacoas-Floréal) et 17 (Curepipe-Midlands) de l'Alliance du changement, hier, à Phoenix. L'objectif partagé est clair : éviter que les élections cruciales du 10 novembre ne soient ternies ou reportées en raison de provocations ou de discours à caractère communal.

Les intervenants ont exprimé leur souhait de voir la paix, la justice et la liberté prévaloir lors de ces élections. Avant que Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien, et Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste, ne prennent la parole, les candidats des trois circonscriptions se sont exprimés. Mahen Goondea et Fawzi Allymun ont centré leur discours sur la drogue, qui continue de détruire de nombreuses familles. Jyoti Jeetun a abordé le coût de la vie, soulignant les milliards de roupies de dette pesant sur les épaules de la population. Enfin, Joanna Bérenger a mis l'accent sur le labeur et le dévouement des Mauriciens, souvent négligés, et sur la fuite des jeunes vers l'étranger en quête de meilleures opportunités.

Richard Duval, des Nouveaux Démocrates, a déclaré qu'il était urgent de stopper l'hémorragie et la souffrance du peuple, non seulement face au coût de la vie, mais aussi face aux divisions que certaines personnes tentaient de créer, pouvant conduire à la destruction du pays. De son côté, Khushal Lobine a adressé un message d'espoir aux travailleurs, en particulier les fonctionnaires, notamment les policiers, infirmiers et enseignants. Il a promis que l'Alliance du changement s'engageait à améliorer leurs conditions de travail. Il a exprimé son inquiétude de la détérioration de certaines institutions : «Le commissaire de police est toujours en poste malgré ce qui se dit sur lui. Le népotisme et la décadence gangrènent le pays.»

Présent à ce rendez-vous, Shakeel Mohamed n'a pas mâché ses mots en parlant des bandes sonores de Missie Moustass où l'on entend, depuis plus d'une semaine, les voix de plusieurs personnalités du pays, dont lui-même. «Même la conversation d'un juge a été enregistrée. J'ai reconnu ma voix et après, on vient nous parler d'intelligence artificielle.» Il est revenu sur les allégations de cover-up entendues sur une bande sonore concernant l'affaire Jacquelin Juliette.

«Imaginez ses enfants qui n'auront jamais la chance de grandir en présence de leur papa.» Il a laissé comprendre que certains allaient tenter de jouer la carte communale, mais qu'il ne fallait pas se laisser entraîner sur cette voie. «Nous devons être fiers de notre drapeau mauricien et vivre dans la fraternité avec tous, comme je le fais déjà avec Patrick Assirvaden, comme entendu sur la bande sonore...»

Paul Bérenger a mis en garde contre la diffusion de fausses informations et faux sondages (fake news) qui circuleront dans les deux semaines à venir. «Certains vont essayer de jouer la carte de l'intimidation ou de la division communale, mais il ne faut pas se laisser entraîner dans ce jeu. Au contraire, il faut prôner l'unité nationale.» Il s'est également réjoui de l'adhésion de l'équipe de Rezistans ek Alternativ à l'Alliance du changement.

Navin Ramgoolam a, pour sa part, annoncé que certaines mesures figurant dans le manifeste (qui sera présenté demain) seraient appliquées dès leur prise de pouvoir, telles que la réduction du coût des carburants, et l'attribution de la pension aux veuves et personnes en situation de handicap au-delà de 60 ans. Il a également exprimé sa préoccupation de ceux touchés par le fléau de la drogue. «Notre priorité est de sauver notre pays...»