Ile Maurice: Le combat de Louis, Pari et Shamira

Il y a la maladie et les accidents, ces coups du sort qui vous bouleverse toute une vie. Louis, Pari et Shamira doivent, malgré eux, lutter pour une meilleure santé. En plus des traitements, souvent lourds, il y a l'aspect financier. Comment faire quand l'argent manque ? Ils en appellent à la générosité des Mauriciens.

Louis doit se faire opérer d'urgence

2022, Louis ingère par accident de la soude caustique alors qu'il est en train d'effectuer des travaux de nettoyage. Depuis, il souffre d'une sténose de l'hypopharynx et ne peut s'alimenter que par un tube d'alimentation. En Inde depuis fin septembre, Louis doit subir une troisième intervention chirurgicale, mais les fonds manquent. Il lui faut encore réunir la somme de Rs 75,000 pour pouvoir se faire opérer et ainsi retrouver une vie normale.

Pari a besoin de se faire soigner en Inde

Pari lutte encore et toujours. Depuis deux ans, cette femme de la cinquantaine se bat contre un cancer du sein de stade 4. Ses deux seins sont atteints, le sein gauche étant le plus gravement touché. Jusqu'à présent, elle a fait plusieurs séances de chimiothérapie, mais les tests ont révélé qu'il n'y a pas de grande amélioration. Pari a besoin de traitements plus avancés. Bientôt, elle se rendra en Inde. Elle a besoin de réunir la somme de Rs 200,000.

Shamira continue sa lutte contre le cancer du sein

Shamira, la cinquantaine, se bat contre un cancer du sein. Malheureusement, ce n'est qu'après que le cancer ait gagné du terrain qu'on a commencé à la soigner, soit après une longue errance médicale. Aujourd'hui, Shamira a subi une intervention chirurgicale, a fait des séances de chimiothérapie et vient de terminer la radiothérapie. Elle se remet tant bien que mal de ces traitements lourds, tout en gardant à l'esprit qu'il faut régler les factures liées à ses soins. Shamira a besoin de réunir la somme de Rs 432,410.