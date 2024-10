Tunisie: Le projet d'amélioration de la qualité et de la productivité de l'industrie tunisienne 'KAIZEN', reconduit pour la période 2024-2028

Tunis — Le projet d'amélioration de la qualité et de la productivité de l'industrie tunisienne "Kaizen", mis en oeuvre par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie en collaboration avec l'Agence Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA) a été reconduit pour la période 2024-2028 pour une troisième phase a indiqué, lundi, la ministre de tutelle, Fatma Thabet Chiboub.

"L'ambition serait la création d'une structure permanente au ministère, chargée de la promotion de la qualité et de la productivité et qui aura comme principale mission l'amélioration des performances des entreprises et l'établissement de futures collaboration avec les pays africains qui ont adhéré au Kaizen" a-t-elle ajouté, lors des travaux de la 9ème Conférence annuelle Kaizen Afrique (AKAC), tenue à Tunis, les 28 et 29 octobre 2024, sur le thème "Le rôle de Kaizen dans la promotion des transitions numériques innovantes et du développement économique".

"Kaizen" est un mot japonais qui signifie à l'origine "amélioration". Il s'agit d'une philosophie de gestion et d'un savoir-faire visant à améliorer la qualité et la productivité par le biais d'actions d'amélioration continue, principalement développées et mises en oeuvre dans les entreprises manufacturières japonaises.

La JICA a assisté les autorités tunisiennes à introduire "Kaizen" depuis 2006 avec le lancement d'une étude pour définir le plan d'action pour l'amélioration de la qualité et de la productivité en Tunisie. Se basant sur les résultats de l'étude, la première phase du projet de coopération technique a été lancée en 2009 pour se poursuivre jusqu'à 2013.

%

L'objectif était de développer les capacités des institutions tunisiennes pour améliorer la qualité et la productivité au sein des entreprises des industries mécaniques et électriques. Une deuxième phase du projet a été mise en oeuvre entre 2016 et 2021 pour atteindre, en plus du secteur des industries mécaniques et électriques, d'autres secteurs industriels, à savoir l'industrie textile et l'industrie chimique.

"A travers ces deux phases, nous avons réussi à apporter un soutien technique à plus de 200 entreprises, ce qui a contribué à améliorer remarquablement leur productivité et la qualité de leurs produits. Aussi, depuis sa création en 2019, sept entreprises tunisiennes ont été honorées par la réception du Prix Kaizen Afrique grâce à leurs efforts déployés pour développer leurs capacités de gestion et d'adaptation aux transitions numérique et digitale" a encore souligné la ministre.

La phase 3 du projet, qui a débuté en août 2024, vise à répandre "Kaizen" dans toute la Tunisie en introduisant la formation "Kaizen" dans les centres de formation professionnelle à titre expérimental, ainsi qu'à renforcer le système de diffusion de "Kaizen" dans les pays maghrébins voisins. Un essai de mise en oeuvre de services "Kaizen" utilisant la technologie numérique est également prévu.

A l'échelle africaine, le succès tunisien dans la dissémination de "Kaizen" s'est élargi pour les pays africains et voisins. L'Initiative "Kaizen pour l'Afrique" (AKI) a été lancée en avril 2017 suite à un accord entre la JICA et l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD) pour s'étendre jusqu'à 2027. L'objectif est d'accélérer le processus d'industrialisation en Afrique à travers l'amélioration de la qualité et de la productivité, et élargir les opportunités de création d'emploi dans le continent africain. La Conférence annuelle Kaizen Afrique (AKAC) se tient chaque année dans un pays africain pour promouvoir l'AKI et décerner les prix Kaizen à des entreprises exceptionnelles qui mettent en oeuvre l'initiative Kaizen.

La 9ème Conférence annuelle Kaizen Afrique (AKAC) réunit plus de 155 participants dont 85 tunisiens et 70 étrangers de plus de 23 pays (Afrique du Sud, Argentine, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Japon, Pays-Bas, Kenya, Malawi, Malaisie, Namibie, Nigeria, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, en plus des participants en ligne, de l'Indonésie et de Thaïlande...).