Tunisie: Congrès annuel de la Fédération Internationale du Diabète - Le diabète sous la loupe de 150 experts

Plus de 150 experts du monde entier se réuniront dans le cadre d'un programme riche comprenant 50 conférences scientifiques et plusieurs ateliers spécialisés, offrant ainsi une plateforme de partage scientifique et de collaboration professionnelle.

La Tunisie accueille, pour la première fois, le congrès annuel de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, dont les assises se tiendront du 31 octobre au 2 novembre 2024.

Des experts internationaux seront en congrès à Tunis pour débattre des derniers traitements de cette maladie.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, cette rencontre est organisée à l'initiative de l'Association tunisienne des maladies endocriniennes, du diabète et des maladies métaboliques et de l'Association des médecins endocrinologues et diabétologues de Sfax, avec la participation de représentants de plus de 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie.

La rencontre sera l'occasion d'explorer les dernières avancées médicales dans les domaines des maladies endocriniennes et du diabète.

La mission de la Fédération internationale du diabète est d'améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie et de la prévenir chez les personnes à risque.