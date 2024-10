Congo-Kinshasa: Mpox - Près de 30 000 personnes déjà vaccinées

Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a révélé récemment, lors de la lecture du compte-rendu du conseil des ministres que la République démocratique du Congo (RDC) a rapporté une diminution sensible des cas de la variole du singe (Mpox) et du choléra.

Pour ce qui est de la campagne de vaccination, les activités se déroulent normalement dans les 11 zones de santé ciblées, a-t-il fait savoir, tout en se référant aux informations fournies au conseil des ministres par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Sur le terrain, déjà 30 000 personnes ont été vaccinées dans les zones de santé concernées par cette campagne de vaccination.

«Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation épidémiologique liée essentiellement au Mpox et au choléra, ces deux épidémies. Il a été noté une diminution sensible des cas notifiés », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Rappelons que l'épidémie de Mpox se propage à un rythme alarmant en RDC. Selon le ministère de la Santé, toutes les provinces du pays sont désormais touchées. L'Organisation mondiale de la santé avait déclaré au mois d'août de l'année en cours que la recrudescence de cas non seulement en RDC, mais aussi dans un nombre croissant de pays d'Afrique constituait une urgence de santé publique de portée internationale.