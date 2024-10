Afrique: 10e édition des championnats zone 4 des clubs de volley-ball - Les résultats de la 5e journée

Brazzaville abrite, depuis le 23 octobre jusqu'au 30 octobre, la 10e édition des championnats zone 4 des clubs de volley-ball. La compétition qui se déroule au gymnase Henri-Elendé est qualificative à la Coupe d'Afrique des clubs qui se tiendra en 2025.

Trois pays participent à ce championnat, notamment le Congo, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Lors de la 5e journée discutée le 27 octobre, Kinda-Odzoho a perdu dans la version féminine face à Littoria (Cameroun) 0 set à 3 (14-25, 8-25 et 15-25). Chez les messieurs, par contre, Saint-Michel de Ouenzé a été battu par la Garde républicaine (RDC) 0 set à 3 (14-25, 21-25 et 20-25)

La Direction générale de la sécurité présidentielle, quant à elle, s'est fait dominer par le Port autonome de Douala (Cameroun) 0 set à 3 (25-16, 25-20 et 25-22). Enfin, AS Gendarmerie perd face à Inter Club 1 set à 3 (25-20, 18-25, 22-25 et 19-25).