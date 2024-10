Congo-Kinshasa: Lutte contre le cancer du sein - Une marche de santé pour sensibiliser la population

Sous la houlette du ministère de la Santé et Prévoyance sociale, une marche de santé a été organisée le dimanche dernier pour marquer d'une pierre blanche la clôture du mois d'octobre rose consacré à la lutte contre le cancer du sein.

En organisant cette marche, le ministère de la Santé s'est fixé un double objectif, à savoir l'engagement du gouvernement à encourager la prévention et le soutien à apporter aux personnes touchées par cette maladie.

Une marche de santé réussie au regard de la mobilisation aussi bien des membres du gouvernement, notamment le ministre d'État et ministre de la Santé publique et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, la Première ministre, Judith Tulaka Suminwa, cheffe du gouvernement, et Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire que de la population, tous unis contre l'ennemi commun : "le cancer du sein", cette pathologie qui touche de nombreuses femmes en République démocratique du Congo (RDC).

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, a rappelé l'importance de la prévention et du dépistage précoce pour lutter efficacement contre le cancer du sein. Il a également souligné l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans le dépistage rapide et la prise en charge de cette maladie, permettant ainsi d'améliorer la réactivité du système de santé.

Dans la même veine, le patron de la santé a annoncé la construction future d'un centre de dépistage en collaboration avec l'agence de l'énergie atomique. Il a également rappelé le ferme engagement du chef de l'Etat à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Congolais à travers son programme de santé et de couverture universelle. « Ce programme vise à garantir que chaque citoyen ait le droit à des soins de santé de qualité, sans distinction et sans se ruiner », a-t-il souligné.

Après un premier package de soins gratuits pour les femmes qui accouchent, a-t-il poursuivi, le deuxième package comprendra des médicaments gratuits pour les maladies infectieuses et certaines maladies chroniques comme le cancer du sein. Tout en remerciant les participants, bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de cet événement crucial, le Dr Roger Kamba a encouragé tous les participants à promouvoir des comportements de prévention et à se faire dépister régulièrement, car la détection précoce est vitale pour un traitement efficace.

« Ensemble, continuons à sensibiliser et à agir pour un avenir sans cancer », a-t-il martelé. De son côté, la Première ministre, Judith Suminwa, a noté qu'il existe déjà trois centres de prise en charge dont Ngaliema et le centre Nganda, offrant des services essentiels aux femmes tout en mettant elle aussi un accent sur le dépistage précoce.

Réagissant à la presse lors de cette marche, la cheffe de division au secrétariat près du président de la République, Déborah Ndaya, a demandé aux femmes de se faire dépister à temps pour éviter des morts liés au cancer de sein. « Nous disons zéro cancer du sein. Nous ne voulons plus des morts liés à cette maladie en RDC. Nous avons commencé cette sensibilisation à Kinshasa, nous allons l'étendre aussi ailleurs pour le bien-être de la femme.

Quand nous voyons la première dame, automatiquement il y a le chef de l'Etat pour nous accompagner dans cette lutte ...», a-t-elle déclaré. Rappelons que cette marche a commencé au rond-point Sosimat en passant par le boulevard du 30 Juin pour avoir comme point de chute la paroisse Notre-Dame-de-Fatima où les participants ont félicité le chef de l'Etat, champion de la masculinité positive.