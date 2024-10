Congo-Brazzaville: Olympiade de la langue russe 2024 - Philipp-Immaculé en route pour représenter le continent

Agé de 18 ans et fraîchement bachelier, le Congolais Philipp-Immaculé Mongo-Ondina-Bakoula est le seul candidat de l'Afrique qui participera à la finale de la 20e édition de l'Olympiade internationale de la langue russe pour les élèves étrangers qui se tiendra du 30 octobre au 3 novembre à Moscou en Russie.

C'est dans la matinée du 28 octobre que Philipp-Immaculé Mongo-Ondina-Bakoula s'est envolé de Brazzaville pour Moscou. Peu avant, une cérémonie d'au revoir a été organisée à l'aéroport Maya-Maya par la Maison russe où Philipp-Immaculé Mongo-Ondina-Bakoula, accompagné de ses proches, a pu recevoir directives et conseils afin de se distinguer et de remporter la victoire.

Pour la finale, comme lors des autres phases de sélection, Phillip-Immaculé affrontera les candidats d'autres pays sur des épreuves de grammaire, vocabulaire, de dialogue, de réflexion thématique mais aussi sur la maîtrise de la culture et l'histoire russe.

À travers sa sélection, il permet au Congo de participer une nouvelle fois à l'Olympiade après plusieurs années d'absence. « Pour nous, c'est un honneur et un plaisir de voir l'Afrique être représentée par le Congo. Phillip est un jeune homme qu'on a suivi depuis. Il a commencé ses cours de langue russe au niveau du lycée et après, il a rejoint la Maison russe.

%

On lui souhaite la victoire à cette finale qui va avoir lieu en Russie. Pour lui, c'est déjà une possibilité avec sa passion et avec son travail intense de visiter la Russie, le pays de la langue qu'il apprend et d'hisser le drapeau du Congo très haut », a déclaré Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe.

C'est donc avec un mental de guerrier que le jeune garçon se rend en Russie. Fort de son labeur acharné et de l'intérêt qu'il accorde à cette langue, il espère remporter la victoire afin de rendre fière non seulement lui-même mais surtout sa famille, sa patrie le Congo, l'Afrique et particulièrement la Maison russe qui leur a accompagné tout au long de cette aventure. En effet, pour arriver en finale, Phillip-Immaculé et les huit autres candidats congolais ont bénéficié des cours pratiques pour se préparer au concours et de l'accès à internet pour participer aisément à la phase de présélection et la demi-finale.

« Je remercie beaucoup tous les professeurs de langue russe qui m'ont accompagné durant toute cette année et la période préparatoire pour ce concours, ainsi que madame la directrice, sans qui cette opportunité n'aurait jamais pu être possible. Elle a mis tous les moyens en jeu pour pouvoir étudier dans de meilleures conditions et participer au concours », a déclaré le lauréat.

« Je suis sûr que Phillip pourra être gagnant, comme nous l'avons été en 1981. Qu'il n'ait pas peur d'affronter cette étape du concours. Il va se confronter à beaucoup de candidats très sérieux. Qu'il soit juste sûr de lui, de ce qu'il a fait et je pense que tout va bien se dérouler », a conseillé Roger Kanza, administrateur à la Maison russe.

Pour la directrice de la Maison russe, c'est une belle victoire d'avoir déjà un lauréat cette année, dans l'optique que cela s'amplifie. « Nous espérons que nous aurons encore plus de candidats à participer nombreux à ce concours. En effet, la langue russe ouvre les portes et donne des opportunités aux jeunes. Que l'exemple de Philipp inspire encore plus de jeunes à apprendre le russe, à fréquenter la Maison russe et à postuler aux diverses offres disponibles », a-t-elle fait savoir.