Congo-Brazzaville: Vie des partis - Juvet Malonga élu président fédéral du MJP Pool

Après une longue tournée qui lui a permis d'installer ses bureaux fédéraux à Pointe-Noire, dans la Lékoumou, le Niari et la Bouenza, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a bouclé sa campagne de restructuration des instances dirigeantes au sud du pays par le département du Pool où il a élu, le 27 octobre, un nouveau bureau fédéral dirigé par Juvet Malonga.

L'assemblée générale élective du MJP Pool, tenue sur le thème « Dans la paix et l'unité nationale, bâtissons une nouvelle société congolaise selon la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a été présidée par son coordonnateur national, Donald Mobobola. La réunion a permis l'élection d'un nouveau bureau fédéral, composé de treize membres, dirigé par Juvet Malonga. Il est secondé par Gilbert Talansi en qualité de vice-président fédéral.

En dehors du bureau fédéral, l'assemblée a mis aussi en place une commission de contrôle et d'évaluation dirigée par Princia Sitou. Comme toutes les autres fédérations installées, celle du Pool a pour mission principale d'organiser au mieux le MJP dans tous les districts du Pool afin de bien promouvoir les idéaux du chef de l'Etat dans cette partie du pays.

Conscient de sa responsabilité, le nouveau président fédéral s'est engagé à assumer ses fonctions avec conviction et objectif. «En me plaçant à la tête de notre parti dans le département du Pool, je prends ici l'engagement de servir le parti avec abnégation, de façon à promouvoir ses idéaux qui riment avec la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Cette charge aussi lourde que sensible sera assumée avec conviction afin d'atteindre les objectifs escomptés », a promis Juvet Malonga.

Clôturant les travaux de l'assemblée générale, le coordonnateur national du MJP a enjoint au bureau fédéral élu de travailler avec détermination afin de vite attendre les objectifs qui leur sont assignés par le parti. «Vous êtes élus à la tête du MJP dans le département du Pool, pas parce que vous êtes les meilleurs militants, mais parce que le parti vous a fait confiance.

En retour, il attend de vous des résultats probants résumés autour de la paix, l'unité et la cohésion dans le département du Pool. Vous devez conquérir toutes les zones non acquises jusqu'au plus profond du département. Vous devez approuver à l'opinion nationale et internationale les capacités de l'unité nationale », a conclu Donald Mobobola. Ayant bouclé sa campagne dans la partie méridionale, la coordination du MJP mettra très prochainement le cap sur d'autres départements pour y installer ses bureaux fédéraux.