Maroc: A Médiouna, l'autonomisation de la femme rurale au coeur de l'INDH

Médiouna — A Médiouna, la femme rurale est au centre des préoccupations de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) avec au programme des projets qui l'impliquent dans la dynamique de développement de cette province située à quelques encablures de Casablanca.

En considération donc de son rôle majeur dans l'activité socio-économique, la femme rurale occupe une place prépondérante dans les programmes portés par l'INDH, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat. Des programmes qui cherchent à améliorer la situation de la femme et à renforcer son autonomisation économique, notamment en milieu rural et ce, à travers la réalisation de projets générateurs de revenu, la promotion de la santé maternelle et infantile, l'acquisition d'ambulances ou encore l'amélioration des conditions de scolarité de la fille rurale grâce à des prestations de qualité dans les domaines de l'hébergement et du transport scolaire.

La célébration de la journée internationale des femmes rurales est, à ce propos, l'occasion de mettre en lumière les projets réalisés en leur faveur par l'INDH, principalement dans les domaines de la santé et de l'éducation.

A ce propos, la province de Médiouna a organisé deux rencontres, l'une au Centre socio-professionnel des jeunes et l'autre, à la ferme-modèle El Mejattia Ouled Taleb. L'objectif était de mettre en lumière les multiples contributions de l'INDH en faveur de l'autonomisation économique des femmes, notamment dans le monde rural.

Deux rencontres de communication qui ont permis de relever la place importante qu'occupe la femme, tout particulièrement celle qui vit et travaille en milieu rural, dans les programmes de l'INDH, comme tient à le souligner Siham Boukhraouaa, cheffe de la division de l'Action sociale à la province de Médiouna. Pour elle, l'INDH apporte soutien et accompagnement aux femmes rurales en vue les aider à faire face aux défis posés, notamment au niveau de l'accès au marché de l'emploi, l'éducation et la santé.

Elle a indiqué que l'INDH a permis la réalisation d'activités génératrices de revenu ainsi que des projets en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, outre la mobilisation d'ambulances ainsi que l'amélioration des conditions d'hébergement dans les maisons de l'étudiante ainsi que le transport scolaire.

Elle a aussi mis en avant l'importance de la participation agissante de la femme dans les mécanismes de gouvernance concernant l'INDH, laquelle initiative favorise également la contribution des femmes rurales dans la réalisation de projets de développement dans le cadre de coopératives et au profit des porteuses de projets.

Un soutien conséquent qui a permis d'assurer le succès des projets et autres activités génératrices de revenu, améliorant de manière palpable le quotidien des bénéficiaires et leur situation économique, s'est-elle félicitée.

Pour sa part, la présidente de l'association agricole du Grand Casablanca, Khadija El Hejaji a indiqué au micro de la MAP que la ferme-modèle El Mejattia Ouled Taleb créée il y a quatre ans grâce à un partenariat avec l'INDH, a accueilli un nombre important de femmes rurales, ce qui a donné lieu à la création de 45 coopératives dont 20 réservées aux femmes rurales.

Mme Hejaji qui dirige également la plateforme des jeunes El Majettia Ouled Taleb, a fait savoir que les coopératives bénéficient d'un accompagnement sur les plans de la gestion, la formation ainsi que la commercialisation des produits, outre leur assistance pour l'obtention des autorisations accordées par l'Office Nationale de Sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), aux fins de commercialiser les produits dans le strict respect des normes en vigueur.

Et de conclure en assurant que les femmes rurales dans leur grande majorité ont pu améliorer leur situation socio-économique grâce aux programmes et autres activités génératrices de revenu soutenus par l'INDH.

De son côté, Meryem Taibi, présidente de la coopérative de tapis à Médiouna, a confié à la MAP qu'elle s'est engagée en 2022 dans les programmes de cette ferme-modèle en suivant une formation dans le domaine de la confection des tapis, saluant la contribution de l'INDH en matière de préservation des métiers d'artisanat dans la pure tradition marocaine.

"Notre coopérative comptait seulement cinq femmes à sa création. Aujourd'hui, elles sont 15 artisanes dans les filières de la tapisserie et la couture et qui sont parvenues de fil en aiguille à améliorer leur situation socio-économique", se félicite cette mère de quatre enfants originaire du douar Al Hafari à El Mejattia Ouled Taleb (Médiouna).

A noter que des attestations ont été décernées aux bénéficiaires des programmes de l'INDH à Médiouna à savoir les pensionnaires des maisons de l'étudiante, les patientes admises aux centres dédiés à la santé maternelle et infantile, les représentantes des coopératives féminines ainsi que les porteuses de projets ayant profité du soutien et de l'accompagnement de l'INDH.

Des projets réalisés et tant d'autres programmés grâce à l'INDH qui ont permis d'améliorer le quotidien des femmes rurales à travers la promotion de la santé et l'éducation, piliers essentiels du développement. L'INDH ne se contentant pas seulement d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires des projets mais bien plus: favoriser un environnement propice à leur épanouissement personnel et social, surtout pour les femmes et les enfants dans les régions reculées du Royaume.