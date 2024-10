Sénégal: Législatives anticipées - À Sédhiou, la coalition 'Sénégal Kessé' promet des solutions concrètes pour un développement durable et inclusif

Sédhiou — Mamadou Diallo, la tête de liste de la coalition "Sénégal Kessé" à Sédhiou, s'est engagé dimanche, à apporter des solutions concrètes pour un développement durable et inclusif du département, s'il est élu député à l'Assemblée nationale.

M. Diallo intervenait lors d'un point de presse organisé par les responsables de la coalition "Sénégal kessé", investis sur les listes départementales à Sédhiou, démarrer leur campagne électorale dans le cadre des législatives anticipées du 17 novembre.

Ils disent porter le combat pour une nouvelle approche dans les programmes de développement économique, social et culturel. Dans cette perspective, ils proposent une refonte des activités du Domaine agricole communautaire (DAC), qu'ils qualifient de levier essentiel pour résoudre la question de l'emploi des jeunes dans le département de Sédhiou.

Mamadou Diallo, tête de liste de la coalition "Sénégal Kessé", se positionne comme un défenseur des intérêts du département sur plusieurs fronts, notamment, l'éducation, les infrastructures routières, la santé, l'élevage, la pêche et l'implantation d'usines pour répondre aux besoins des populations locales.

Sa vision intégrée vise à défendre au niveau de l'hémicycle un développement durable et inclusif, en mettant l'accent sur la création d'opportunités économiques et l'amélioration des conditions de vie des habitants de Sédhiou.

Mamadou Diallo, âgé d'une quarantaine d'années, est professeur d'anglais au lycée de Djiredji, par ailleurs maire de la commune de Koussy, dans le même département de Sédhiou.

Adja Ndèye Doumbia, actrice de développement et présidente de l'amicale des femmes de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), et deuxième sur la liste de la coalition "Sénégal Kessé", a plaidé pour l'autonomisation des femmes et la promotion du consommer local. Son engagement se traduit par des initiatives concrètes qui soutiennent l'entrepreneuriat féminin et favorisent une croissance économique durable et inclusive.

Les candidats de la coalition "Sénégal Kessé" dirigée par Thierno Alassane Sall apportent une vision renouvelée et des solutions concrètes pour le développement de Sédhiou, a-t-elle dit.

D'autres candidats investis sur les listes de certaines coalitions ont démarré timidement la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre par des déclarations de presse et des visites de courtoisie dans le département de Sédhiou (sud).

A la place de meetings ou de caravanes, les parties prenantes à ces joutes électorales adoptent leur propre chemin dans la quête des suffrages des potentiels électeurs.