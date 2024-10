Maroc: Le prix ONU-Habitat 2024 décerné à Rabat, une reconnaissance de l'inclusivité de la capitale du Royaume (Mme El Moudni)

Rabat — Le Prix d'honneur ONU-Habitat 2024, décerné à la ville de Rabat, est une reconnaissance de l'inclusivité et de la durabilité de la capitale du Royaume, a affirmé la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni.

Attribuée récemment lors de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat à Querétaro, au Mexique, cette prestigieuse distinction marque aussi une reconnaissance de la pertinence du programme "Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture", lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné Mme El Moudni dans une interview accordée à la MAP.

En effet, le prix ONU-Habitat récompense les villes ayant réalisé des accomplissements exceptionnels en matière de développement urbain et contribué de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie de leurs habitants.

"Cette récompense internationale est une confirmation de la réussite de notre programme 'Rabat, Ville Lumière, capitale culturelle du Maroc', qui souligne notre engagement envers le développement durable et l'intégration sociale, tout en préservant notre riche héritage culturel", a dit la présidente du Conseil communal de Rabat.

A ce propos, elle a mis en avant les résultats du projet "Villes sans Bidonvilles", une initiative phare qui a transformé le paysage urbain.

Mme El Moudni a aussi mis en lumière les priorités de développement urbain qui ont transformé la ville de Rabat, citant notamment la rénovation des espaces publics, l'installation de 175 terrains de sport, le développement d'un grand complexe aquatique municipal et la réhabilitation de la vieille ville et de ses monuments historiques.

Ces projets visent à intégrer toutes les couches sociales et à faire de Rabat un modèle de référence continental et mondial en portant une attention particulière aux catégories vulnérables, aux personnes à besoins spécifiques, aux femmes et aux jeunes, a-t-elle expliqué.

Rabat a également été reconnue pour son dynamisme culturel, devenant un centre névralgique pour les arts et la culture à l'échelle continentale et mondiale.

"Nous avons restauré et revitalisé de nombreux sites historiques, lancé des festivals culturels diversifiés et soutenu des initiatives qui valorisent à la fois notre héritage et notre créativité contemporaine", a relevé Mme El Moudni. A cet égard, elle a rappelé que Rabat a été désignée Capitale de la culture africaine pour 2022 et Capitale de la culture dans le monde islamique, confirmant ainsi son statut de métropole culturelle.

Le prix ONU-Habitat 2024 s'ajoute au Prix Méditerranéen de l'Excellence, décerné récemment par l'Association des journalistes méditerranéens pour l'engagement de la ville de Rabat notamment en faveur de l'inclusion sociale et de la culture, a-t-elle rappelé.

Pour l'avenir, Rabat se prépare à accueillir des événements sportifs d'envergure tels que la Coupe d'Afrique des Nations 2025, plusieurs éditions de la Coupe du monde féminine U17 et la Coupe du monde 2030.

"Ces événements, ainsi que nos projets d'expansion touristique, renforcent notre position comme une destination privilégiée pour le tourisme et le sport", a assuré la présidente du conseil communal, affirmant que les projets de développement se poursuivent avec la réhabilitation des complexes sportifs Prince Moulay Abdellah et Prince Moulay El Hassan et l'élargissement des offres touristiques, incluant de nouveaux établissements hôteliers et attractions.

Interrogée sur la transformation de Rabat en ville intelligente (Smart City), Mme El Moudni a souligné l'importance de hisser la capitale du Royaume à ce statut pour répondre aux défis contemporains.

"Nous développons des applications mobiles pour une gestion en temps réel des services urbains, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité", a-t-elle dit. Ces initiatives incluent l'utilisation d'énergies renouvelables et la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation des espaces verts, avec un futur projet ambitieux de dessalement de l'eau de mer.

Avec ces initiatives, Rabat a tous les atouts pour rivaliser avec les grandes capitales mondiales, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a conclu Mme El Moudni.