Maroc: RPM - Une exposition collective à la gare ferroviaire de Marrakech sur la thématique de l'eau

Marrakech — La 4ème édition des Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM) a pris fin samedi par l'organisation d'une exposition artistique collective à la gare ferroviaire de la cité Ocre, axée sur la thématique de la préservation de l'environnement et de la pénurie des ressources en eau.

Le choix de cette thématique témoigne du souci et de la volonté des organisateurs de cet événement artistique de contribuer aux efforts de sensibilisation sur l'importance de la protection de l'environnement, en général, et des ressources en eau en particulier, dans un contexte marqué au Maroc par six années de sécheresses successives et le recul des ressources hydriques.

Cette exposition visant à créer un dialogue visuel et conceptuel entre des cultures variées, donne à voir et apprécier plus de 150 œuvres photographiques, qui seront exposées jusqu'au 30 octobre courant, à l'Espace de la gare ferroviaire de Marrakech, qui s'est transformé à cette occasion, en un véritable lieu de partage et de promotion de l'art et de la culture, où le grand public pourra découvrir le talent et les œuvres d'artistes confirmés issus des quatre coins de la planète.

Dans une déclaration à la MAP, le fondateur et directeur des RPM, Abdellah Oustad, a souligné que l'un des objectifs de ce festival consiste à ouvrir les horizons au public marocain pour qu'il découvre différentes œuvres créées par les artistes participant à cette manifestation artistique d'envergure.

Et de noter que les œuvres photographiques exposées abordent la thématique environnementale notamment la pénurie des ressources en eau, à travers les regards croisés d'artistes issus de différents territoires et horizons culturels, soulignant que le choix de l'espace de la gare ferroviaire de Marrakech vise à rapprocher l'art du large public et à offrir l'opportunité aux habitants de la cité Ocre et à ses visiteurs de voir les œuvres des artistes participant à cet événement artistique.

M. Oustad a, en outre, souligné que la 4è édition de cette manifestation artistique a connu un franc succès, que ce soit en termes d'organisation, ou en termes de participation intense d'artistes et de professionnels venus des quatre coins du monde, indiquant que cette manifestation culturelle constituait aussi une opportunité d'échange d'idées et de projets culturels.

De son côté, l'artiste photographe marocain Miloud Stira a salué l'initiative de l'organisation d'une exposition dans l'espace public comme une opportunité de rapprocher l'art du grand public, "étant donné l'impossibilité pour beaucoup de personnes de se rendre dans les salles d'exposition".

Il a relevé que cette initiative lui a donné l'occasion d'exposer ses œuvres artistiques, parmi lesquelles un ensemble de photographies qu'il a prises dans la région d'Icht (Province de Tata), indiquant que ces clichés mettent en lumière l'une des manifestations de sécheresse qui frappe cette province du Royaume.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et la commune de Marrakech, la 4ème édition des Rencontres de la Photographie de Marrakech a été riche en découvertes, échanges et débats, avec un accent particulier mis sur la jeunesse et la créativité.

Lancé en 2016 par l'association "Voix Plurielles", en partenariat avec "Cultures Nomades Production" (France), le Conseil Régional du Tourisme (CRT), ainsi que de nombreux acteurs culturels et économiques de Marrakech, cet événement s'est imposé comme l'un des rendez-vous incontournables de la photographie contemporaine.

Cette année, une place spéciale a été accordée aux femmes photographes, avec deux moments forts : des Cartes Blanches dédiées aux femmes afghanes et à la diaspora africaine, mettant en avant leur résilience et leurs espoirs, ainsi que l'exposition "Regard de Femmes" qui présentera le travail de trois photographes de renommée internationale, à savoir, Angèle Etoundi Essamba, Cynthia Benjamin, Copper et Mina Kawachy.