Maroc: Nador - Les lauréats de la 5è édition du concours 'Innov Days' primés

Nador — La Cité des métiers et des compétences (CMC) de Nador a abrité, samedi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5è édition du concours national de l'innovation "Innov Days 5", dédié aux meilleurs projets innovants des entreprises marocaines émergentes.

Organisé par Cluster Valbiom Maroc, en partenariat avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), la CMC et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de l'Oriental, ce concours s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'encouragement et au soutien des entreprises émergentes et des projets innovants à valeur ajoutée.

Ainsi, le premier prix a été décroché par El Kettani Badreddine de la ville de Rabat, pour son projet "Safe touch innovation", qui concerne deux produits de désinfection automatique: le premier dédié aux poignées de porte et le second destiné aux escaliers mécaniques et tapis roulants, assurant leur propreté et leur désinfection en continu et automatiquement.

Le deuxième prix est revenu à Saâd Eddine El Alami (Oujda) pour son projet "Safety Driving", qui est un système d'alerte contre les accidents de la route qui réagit au moment opportun, garantissant une conduite sûre.

Le troisième prix est allé à la candidate Oumaima Lhaïd (Casablanca) pour son projet "EDELSTER". Il s'agit d'une machine qui trie les chutes de pièces textiles en séparant le carton, le tissu et le plastique.

Placé sous le signe "L'innovation au service de l'industrie nationale", cet événement vise, selon les organisateurs, à promouvoir l'innovation en tant que levier fondamental au service des secteurs économiques productifs.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association "Cluster Valbium Maroc", Mohamed Melhaoui, a indiqué que ce rendez-vous annuel a pour but de soutenir les startups et les projets innovants à valeur ajoutée en stimulant la créativité, à travers l'encouragement de la jeunesse marocaine et la transformation de leurs innovations en projets industriels concrets, en plus de la promotion de l'innovation au service des secteurs économiques productifs et l'encouragement des investissements dans la région de l'Oriental.

Ce concours constitue une plate-forme dynamique et importante pour les entrepreneurs créatifs, afin de présenter leurs projets audacieux, d'attirer des investisseurs et d'établir des relations avec divers acteurs et parties prenantes de l'écosystème de l'entrepreneuriat, a-t-il ajouté, notant que l'intérêt accordé à l'économie verte s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour trouver des solutions innovantes qui répondent aux défis environnementaux urgents et favorisent une croissance économique durable.

De son côté, le lauréat du premier prix du concours "Innov Days 5" a exprimé sa fierté de cette réalisation, soulignant que cet événement, outre sa contribution à la stimulation de la créativité et de l'innovation, est une opportunité pour échanger des idées et des connaissances avec le reste des participants, de découvrir des expériences réussies et de rechercher du soutien et des financements pour les projets participants.

Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise des prix aux trois lauréats de la 2e édition de la compétition "Gold Patent", une initiative qui vise à encourager les porteurs de projets à protéger leurs innovations en déposant des brevets, et aux 25 lauréats de la troisième édition du concours "INNOV INDUS", qui a pour objectifs de soutenir les startups marocaines dans la valorisation de leurs inventions et de favoriser la transformation des idées en projets industriels concrets.