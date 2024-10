Afrique: Qu'y a-t-il dans la déclaration de Kazan du sommet BRICS - Octobre 2024 ?

1. Introduction

Lors du sommet des BRICS à Kazan, capitale du Tatarstan en Russie, les délégués ont approuvé et adopté, sous l'égide du Président russe Vladimir Poutine, un document renommé « Déclaration de Kazan ». Les autorités russes se sont engagées à le soumettre aux Nations Unies. Ce texte, qui s'étend sur 43 pages et comprend 134 points, est le fruit d'une concertation approfondie réalisée durant les semaines, voire les mois, précédant le Sommet.

Cette déclaration finale se veut riche en perspectives et en propositions, avec pour objectif la réforme des institutions mondiales et le renforcement de la coopération entre les membres. À travers cette déclaration, le BRICS, qui regroupe notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, s'affirme dans une dynamique de changement, tout en s'opposant fermement aux pratiques jugées injustes à l'échelle mondiale. Dans cette note, j'analyse les principaux axes de cette déclaration, en mettant en lumière ses enjeux et ses implications.

2. Besoin de réforme des institutions mondiales

La Déclaration de Kazan met en exergue l'urgence de réformer les institutions du système financier international, notamment celles établies par l'accord de Bretton Woods, telles que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI). Les membres du BRICS réclament une représentation plus équitable des pays en développement, y compris au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et d'autres instances.

Cette demande de réforme s'accompagne d'une opposition claire aux mesures unilatérales et protectionnistes, souvent justifiées par des raisons environnementales ou sécuritaires. En critiquant les mécanismes d'ajustement des émissions de carbone et les taxes environnementales, le BRICS défend l'idée que la transition écologique ne doit pas se faire au détriment des nations les plus vulnérables.

De plus, la déclaration appelle à une refonte complète des Nations Unies, en mettant un accent particulier sur le Conseil de sécurité, afin de le rendre plus représentatif des réalités géopolitiques contemporaines. Cette revendication s'inscrit dans une volonté de renforcer le multilatéralisme et de rétablir un équilibre dans les relations internationales.

3. Nouvelles initiatives

Le sommet a également été l'occasion d'initier de nouveaux projets et de mettre en avant des initiatives novatrices. Les membres du BRICS reconnaissent, par exemple, l'importance des technologies de l'information pour réduire la fracture numérique entre les nations. Ils envisagent de transformer la Banque de développement récemment créée, afin qu'elle réponde aux défis contemporains du XXIe siècle.

Une autre proposition significative est la création d'une plateforme technologique pour renforcer la coopération au développement, notamment en matière de haute technologie. Le BRICS souhaite également établir une infrastructure de règlement transfrontalier, connue sous le nom de BRICS Clear, facilitant ainsi les transactions entre ses membres. Cela témoigne d'une volonté d'autonomie économique et d'une réduction de la dépendance vis-à-vis des systèmes financiers dominants.

4. Expansion de la coopération

La déclaration met en avant l'importance d'utiliser les monnaies nationales dans les transactions entre les pays membres, renforçant ainsi l'intégration économique au sein du bloc. En parallèle, le BRICS se félicite de l'intérêt croissant des pays du Sud Global pour ses initiatives, appelant à une plus grande participation des nations moins développées, notamment en Afrique. Cette volonté d'inclure davantage de pays dans les processus décisionnels mondiaux témoigne d'une approche inclusive et collaborative.

5. Opposition aux crises mondiales

Enfin, la déclaration aborde des sujets sensibles liés aux crises internationales. Le BRICS condamne l'usage de sanctions discriminatoires, dénonçant leur impact négatif sur l'économie mondiale. Il exprime également son opposition à la militarisation de l'espace et plaide pour le désarmement. Concernant des conflits spécifiques, le bloc a pris position sur la crise ukrainienne, exprimant des propositions de médiation, tout en soutenant l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU.

6. Conclusion

La déclaration de Kazan du sommet BRICS est un document emblématique qui illustre les aspirations des pays en développement à réformer les institutions mondiales et à renforcer leur coopération. En se positionnant contre les injustices et en proposant des initiatives innovantes, le BRICS se présente comme un acteur incontournable dans le paysage international.

Cette déclaration marque une volonté collective de ce groupe de nations de bâtir un avenir plus équitable et durable, tout en appelant à une solidarité accrue entre les pays. Dans un contexte mondial en mutation, le BRICS semble déterminé à redéfinir les règles du jeu, en mettant l'accent sur un multilatéralisme inclusif et respectueux des intérêts de tous.