Sénégal: Performance des Lions - Nicolas Jackson de Chelsea brille avec un sixième but en Premier League

Dakar — L'international sénégalais de Chelsea (Angleterre), Nicolas Jackson a inscrit son sixième but de la saison en championnat anglais de football, au moment où ses compatriotes, Pape Meissa Bâ, Pape Amadou Diallo, Bamba Dieng et Ibrahima Niane, s'illustrent en Ligue 1 et Ligue 2 françaises.

L'attaquant des Lions du Sénégal Nicolas Jackson enchaîne les belles prestations et les buts avec Chelsea (5e).

Après son but, de la semaine dernière, lors de la défaite contre Liverpool (1-2), en Premier League, l'ancien joueur de Villarreal (Espagne) est encore buteur, lors du match de la neuvième journée, contre Newcastle.

Jackson a ouvert le score du match à la 18e mn. Chelsea s'est imposé par 2 buts à 1. Elu cette semaine, meilleur joueur sénégalais évoluant à l'étranger pour la saison 2023-2024, par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, Nicolas Jackson est sorti à la 78e mn.

Ismaïla Sarr était titulaire, dimanche, lors de la première victoire (1-0), de la saison de son équipe, Crystal Palace, contre Tottenham (8e) de Pape Matar Sarr.

Ismaïla Sarr est sorti à la 67e mn, alors que Pape Matar Sarr a joué les 29 dernières minutes de la rencontre.

Samedi, Everton d'Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye a enregistré son troisième match nul (1-1), en Premier League face à Fulham. Les deux sénégalais ont joué l'intégralité du match.

En Ligue 1 française, Ibrahima Niane et Bamba Dieng qui évoluent à Angers (15e) sont buteurs, lors de la neuvième journée. Niane auteur de son deuxième but de la saison, sur pénalty et Dieng de son troisième ont contribué au large succès de leur équipe, 4-2, contre Saint-Etienne.

Sorti sur blessure, lors de la troisième journée de la Ligue des champions, mercredi, contre Bayer Leverkusen (1-1), Abdallah Sima de Brest (10e), a raté le match gagné (2-1), en championnat contre Reims.

Monaco (2e) de Lamine Camara et Krepin Diatta a perdu contre Nice, 1-2. Réduits à dix, juste avant la fin de la première période, les monégasques ont pris un second but sur une mauvaise passe en retrait de Diatta.

En Ligue 2 française, Pape Amadou Diallo a inscrit son premier but de la saison avec Metz (4e) de Cheikh Sabaly, son compatriote.

Grenoble (7e) de Pape Meissa Bâ s'est incliné, 2-1, devant Paris FC, mais le Sénégalais est auteur du but de son équipe, son quatrième de suite. L'attaquant de 27 ans qui ambitionne de finir meilleur buteur de la Ligue 2, cette année, est sur la bonne voie avec un neuvième but, en dix matchs.

A Lorient (2e), le défenseur sénégalais Formose Mendy est buteur lors du match nul (3-3) contre Rodez

En Liga Espagnole, Mamadou Sylla a inscrit son troisième but avec Valladolid, lors de la 11e journée. Son équipe a perdu, (1-2), contre Villarreal de Pape Gueye. Gueye est entré à la 70e mn.

En Serie A italienne, Lazio de Rome de Boulaye Dia a largement battu, (3-0), Genoa. Dia, titulaire est sorti à la 62e mn.

Nominé pour le titre de meilleur jeune joueur africain par la Confédération africaine de football, El Hadji Malick Diouf de Slavia Prague (République tchèque) était titulaire, lors de la large victoire de son équipe, (3-0), à l'occasion de la douzième journée de la Fortuna Liga.

Buteur en Ligue des champions, mardi, Cherif Ndiaye de l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) a récidivé, lors de la 13e journée de la Super Liga. Il a inscrit sur pénalty, le troisième but de son équipe qui s'est imposée, (5-1), devant Subotica.

En Turquie, Alassane Ndao de Konyaspor est buteur contre Gaziantep. Son équipe s'est inclinée, (1-3).

En Arabie Saoudite, Edouard Mendy (Al-Ahli), blessé depuis plusieurs semaines, a fait son retour contre, Al Okhdood (1-1), avant de quitter, à nouveau la pelouse sur blessure, en début de seconde période (46e).

Habib Diallo (Damac) a inscrit son troisième but de la saison, son deuxième consécutif contre Al Qadisiya. Le but de l'attaquant de Lions n'a pas empêché la défaite de son équipe, (1-2).

Al-Hilal de Kalidou Koulibaly a signé son 44e match sans défaite contre Al-Taawon (2-0). Koulibaly a joué toute la rencontre.