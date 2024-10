Afrique: Le 11ème Forum sur le développement de la statistique du continent a démarré à Addis Abeba

Addis Abeba — Le 11ème Forum sur le développement de la statistique en Afrique (FASDev) a débuté à Addis-Abeba, sous le thème « le renforcement de la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir l'innovation dans le développement de la statistique en Afrique ». Le forum vise à mettre en relation les pays, les partenaires et les institutions pour répondre aux besoins financiers et techniques des systèmes statistiques nationaux, facilitant ainsi leur transformation et leur modernisation.

L'événement vise à mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les nations africaines en matière de développement de la statistique et à identifier des stratégies efficaces pour la mise en oeuvre des programmes de modernisation. Les discussions porteront sur les opportunités et les mécanismes disponibles par le biais de diverses institutions et organisations panafricaines pour renforcer les capacités statistiques à travers le continent.

Parallèlement au FASDev, le quatrième Forum mondial d'experts pour les producteurs et les utilisateurs de statistiques relatives aux catastrophes se tient également, soulignant l'importance de renforcer les systèmes statistiques en Afrique. Oliver Chinganya, directeur du Centre africain pour la statistique de la CEA, a souligné la nécessité de l'innovation et du renforcement des capacités pour moderniser ces systèmes. Il a souligné le rôle de FASDev dans la promotion des partenariats et la promotion de l'adoption de technologies avancées telles que le big data et la science des données.

%

Chinganya a appelé à un investissement accru dans les systèmes statistiques pour répondre à la demande croissante de données précises et actualisées. Il a appelé les gouvernements à allouer les ressources nécessaires pour soutenir les activités statistiques et encourager les pratiques innovantes. Le thème actuel du StatCom, « Libérer le potentiel de l'innovation africaine dans le développement statistique », s'aligne sur la mission de FASDev visant à renforcer les capacités des offices nationaux de statistique (ONS).

FASDev vise à mettre en avant les initiatives d'innovation réussies de divers pays et leurs stratégies de mobilisation des ressources internes et externes. Le programme offrira une plateforme pour discuter des besoins des systèmes statistiques nationaux et des possibilités de soutien, favorisant les synergies entre les parties prenantes pour améliorer l'innovation dans le paysage statistique africain. Le forum a réuni des représentants des États membres, des parties prenantes et des partenaires pour participer à ces discussions cruciales.