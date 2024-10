Maroc: La 17ème édition de la Nuit des Galeries le 06 décembre prochain (ministère)

Rabat — La 17ème édition de la Nuit des Galeries se tiendra le 06 décembre dans les différentes villes du Royaume, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Département de la Culture.

Cette manifestation artistique nationale, qui aura lieu de 18H à minuit, vise à faciliter la communication et le rapprochement entre les artistes de différentes générations, et à promouvoir les productions et les créations aussi bien des pionniers des arts plastiques que des jeunes talents, indique le ministère dans un communiqué.

Cet événement culturel a également pour but de célébrer la créativité dans ce domaine dans toute sa diversité (écoles et courants), ajoute le communiqué, précisant que toutes les galeries du Royaume s'inscrivent dans cette dynamique et resteront ouvertes jusqu'à minuit afin de permettre à un large public de découvrir l'actualité liée aux arts plastiques.

La Ville Ocre abritera le lancement officiel de la Nuit des Galeries, en marge des célébrations de "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique", organisées en coopération avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces célébrations se tiendront en présence de plusieurs personnalités des mondes de la culture et des arts, note le communiqué, ajoutant que la 17ème édition de cette manifestation culturelle sera rehaussée par des hommages à de grands artistes-plasticiens ayant marqué la scène artistique marocaine de leur empreinte.

Les galeries souhaitant prendre part à cet événement sont appelées à télécharger et à remplir le formulaire de participation disponible sur le site web du ministère de la Culture https://mjcc.gov.ma et à envoyer les informations nécessaires, par e-mail, à l'adresse électronique suivante: [email protected] et ce, jusqu'au 27 novembre 2024, conclut le communiqué.