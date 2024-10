Maroc: Le pays, sous la conduite éclairée de SM le Roi, a toujours été attaché à la promotion d'une mobilité maritime sécurisée et durable (M. Kayouh)

Marrakech — Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours été attaché à la promotion d'une mobilité maritime efficace, sécurisée et durable, a affirmé, lundi à Marrakech, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Khalid Cherkaoui, lors de la cérémonie d'ouverture de la 48ème Conférence annuelle de l'association Interferry, M. Kayouh a réitéré l'engagement constant du Royaume en faveur du soutien des efforts internationaux visant à renforcer la sécurité maritime.

Après avoir relevé que l'industrie des ferries joue un rôle crucial dans le transport maritime mondial, le ministre a souligné que le Maroc, en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, "aspire à être un modèle de développement dans le secteur des transports maritimes, notamment celui des ferries".

M. Kayouh a également abordé les défis environnementaux que pose le transport maritime, soulignant que la communauté maritime mondiale a un rôle crucial à jouer pour réduire l'empreinte carbone du transport maritime et décarboner le secteur.

Dans ce contexte, il a précisé que le Maroc, à travers ses engagements internationaux et ses plans nationaux, a pris des mesures ambitieuses pour encourager l'adoption de solutions maritimes plus propres et plus durables.

Le ministre a tenu aussi à rappeler que le Royaume a considérablement investi, ces dernières années dans le développement des infrastructures maritimes, expliquant que les ports marocains, dont celui de Tanger Med, l'un des plus grands ports d'Afrique et de la Méditerranée, témoignent de la place stratégique que le Royaume souhaite occuper sur la scène mondiale.

Et de faire savoir que "le Maroc a mis en oeuvre des réformes profondes pour accroître l'efficacité et la compétitivité de ses ports, tout en s'assurant que la durabilité et la protection de l'environnement soient au cœur de ses préoccupations", mettant l'accent sur la nécessité du renforcement de la collaboration avec les opérateurs internationaux pour améliorer davantage les standards de qualité, de sécurité et de service dans ce secteur.

Cet événement d'envergure mondiale, qui se poursuit jusqu'au 30 octobre, représente une opportunité importante pour renforcer la position du Maroc dans l'industrie du transport maritime, en particulier dans le secteur des ferries.

Le programme de la conférence comprend des sessions plénières consacrées aux enjeux majeurs de l'industrie, notamment la sécurité et la durabilité.

Lors de cette édition, une attention particulière sera portée à la sécurité maritime en Afrique, avec un séminaire dédié à ce sujet le 30 octobre 2024, afin d'échanger les expériences, les pratiques exemplaires et ainsi bâtir des solutions adaptées aux défis particuliers que rencontre l'industrie de ferries.

Interferry est une association internationale, qui représente les opérateurs de ferries et leurs partenaires à travers le monde.

Actuellement, Interferry regroupe plus de 260 membres, issus de 40 pays différents, et rassemble des entreprises variées allant des opérateurs de ferries de toutes tailles aux fournisseurs spécialisés (constructeurs navals, architectes, ingénieurs maritimes, etc.).

Cette association a pour vocation de faciliter les échanges et le réseautage entre les membres, favorisant ainsi le développement de l'industrie et promouvoir des normes de sécurité élevées pour les passagers, l'équipage, le fret et les navires.