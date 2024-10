Cameroun: L'impact de la formation professionnelle avant l'enseignement supérieur

Orienter les bacheliers scientifiques, techniques et littéraires vers les centres ou instituts de formation professionnelle avant d'aller à l'université pour une durée de trois ans présente plusieurs avantages, surtout dans un contexte comme celui du Cameroun.

Cette approche permet de mieux préparer les jeunes à des carrières pratiques et spécialisées, tout en renforçant leurs compétences techniques, manuelles et professionnelles. Voici les principales raisons pour lesquelles cette orientation initiale est bénéfique, ainsi que les formations professionnelles à privilégier pour qu'ils deviennent de bons chercheurs ou professionnels.

1. Pourquoi orienter les bacheliers vers des centres de formation professionnelle avant l'université ?

a. Acquisition de compétences pratiques et techniques

Les centres de formation professionnelle mettent l'accent sur la pratique et la technique, contrairement aux universités qui sont souvent plus académiques et théoriques. En sortant des filières générales (scientifique, technique, littéraire), les bacheliers acquièrent rarement les compétences techniques nécessaires pour le monde professionnel. En passant par la formation professionnelle, ils peuvent acquérir des compétences pratiques et spécifiques, qui seront utiles tant dans le secteur privé que dans l'entrepreneuriat.

b. Meilleure employabilité

Le marché du travail au Cameroun valorise les compétences techniques et professionnelles dans plusieurs secteurs clés tels que la mécanique, l'électrotechnique, l'agriculture, et les technologies de l'information. Les diplômés des centres de formation professionnelle sont mieux armés pour intégrer rapidement le marché de l'emploi, souvent après seulement deux ou trois ans de formation.

c. Développement de l'entrepreneuriat

Les jeunes formés dans les centres de formation professionnelle développent non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences entrepreneuriales. Cela leur permet de créer leurs propres entreprises, en particulier dans des secteurs à fort potentiel comme l'agro-industrie, la mécanique, la menuiserie, l'électronique ou encore les services.

d. Pérennisation des connaissances théoriques

Après avoir acquis une formation technique et professionnelle, les étudiants peuvent mieux comprendre et appliquer les concepts théoriques qu'ils apprendront à l'université. Cela renforce leur capacité à allier théorie et pratique, un aspect essentiel pour ceux qui se destinent à la recherche ou à des postes de responsabilité dans l'industrie.

e. Réduction du chômage des diplômés universitaires

Le Cameroun fait face à un problème de chômage des diplômés universitaires en raison de la saturation du marché de l'emploi et de l'inadéquation entre la formation universitaire et les besoins du marché. En s'orientant d'abord vers la formation professionnelle, les jeunes acquièrent une qualification spécifique avant d'approfondir leurs études universitaires, augmentant ainsi leur chance d'employabilité.

f. Alignement avec les besoins du marché

En intégrant des centres de formation professionnelle, les bacheliers sont mieux orientés vers les secteurs en demande. Ces centres collaborent souvent avec des industries et entreprises locales, ce qui permet d'aligner les compétences enseignées avec les besoins immédiats du marché du travail camerounais.

2. Quelles formations professionnelles recommander aux bacheliers pour devenir de bons chercheurs ou professionnels dans le futur ?

a. Pour les bacheliers scientifiques :

Les bacheliers scientifiques sont bien préparés pour des formations qui demandent de solides bases en mathématiques, sciences physiques et technologies. Voici quelques-unes des formations professionnelles qui les préparent bien pour l'avenir :

Mécatronique

Une formation qui combine la mécanique, l'électronique et l'informatique, essentielle pour l'industrie automobile, l'automatisation industrielle et la robotique.

Électronique et Électrotechnique

Ce domaine est crucial dans le développement des infrastructures électriques, télécommunications, et systèmes embarqués, des secteurs en pleine croissance.

Informatique et Programmation

Le secteur des technologies de l'information a un potentiel énorme. Les bacheliers peuvent se spécialiser dans la programmation, la cybersécurité ou le développement de logiciels.

Techniques agricoles et agro-industrie

L'agriculture moderne a besoin d'experts en technologies agricoles, qui combinent à la fois connaissances scientifiques et compétences techniques.

b. Pour les bacheliers techniques :

Les bacheliers techniques peuvent bénéficier de formations qui renforcent leurs aptitudes manuelles tout en développant leur compréhension des processus industriels et technologiques :

Maintenance industrielle et mécanique

Une formation qui prépare les étudiants à travailler dans les industries manufacturières, les transports ou la maintenance des équipements lourds.

Énergies renouvelables

Ce domaine est en plein essor avec la transition énergétique mondiale. Une formation en énergie solaire, éolienne, ou biomasse leur offre des opportunités d'avenir.

Construction métallique et soudure industrielle

Ces compétences sont essentielles pour les infrastructures, la fabrication mécanique, et le secteur pétrolier et gazier, qui sont des secteurs stratégiques pour l'économie camerounaise.

c. Pour les bacheliers littéraires :

Bien que les bacheliers littéraires soient souvent orientés vers des formations plus théoriques, il existe des options professionnelles qui leur permettent de se développer dans des domaines en pleine expansion :

Secrétariat de direction et gestion

Cette formation leur permet de s'intégrer rapidement dans les administrations, entreprises et services publics.

Communication et audiovisuel

Avec l'expansion des médias, du marketing digital et de la production audiovisuelle, cette filière offre de bonnes perspectives.

Hôtellerie et tourisme

Le secteur touristique camerounais est en croissance, et les bacheliers littéraires peuvent se former pour devenir des professionnels dans l'accueil, la gestion de structures touristiques et l'organisation d'événements.

3. Importance à long terme des formations professionnelles

Les formations professionnelles sont essentielles pour la création d'une main-d'œuvre qualifiée et autonome. Ces formations permettent aux jeunes Camerounais d'acquérir des compétences pratiques qui seront directement applicables dans leur travail futur. Ces compétences jouent également un rôle clé dans le développement de secteurs tels que :

La recherche et développement (R&D)

Pour ceux qui aspirent à devenir des chercheurs, avoir une expérience pratique dans des domaines techniques avant de poursuivre des études universitaires permet de mieux appréhender les problématiques de terrain. Par exemple, une formation en mécatronique peut mener à des recherches en robotique, ou une formation en électronique peut préparer à l'ingénierie des systèmes embarqués.

L'entrepreneuriat

Les diplômés des centres de formation professionnelle sont souvent mieux outillés pour créer leur propre entreprise, car ils ont acquis des compétences pratiques, une connaissance des besoins du marché et parfois même une expérience entrepreneuriale.

L'orientation des bacheliers vers les centres ou instituts de formation professionnelle pour une durée de trois ans avant d'entrer à l'université leur permet d'acquérir des compétences pratiques, de mieux s'intégrer dans le marché de l'emploi et d'avoir une base solide pour des études universitaires plus théoriques. Les formations professionnelles adaptées à leurs profils leur permettent d'évoluer dans des secteurs à forte demande comme l'agro-industrie, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et la mécanique, ce qui contribue à la croissance économique et au développement du Cameroun.