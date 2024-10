Sénégal: Enseignement/apprentissage - 200 formateurs vacataires recrutés

Le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Njekk SARRE, a présidé, le vendredi 25 octobre 2024, au Centre de Formation Professionnelle et Technique/Sénégal-Japon (CFPT/SJ), la cérémonie de remise des ordres de service à 200 formateurs vacataires nouvellement recrutés par son département.

Lancé le 31 janvier 2024 par le ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, le programme de recrutement de 200 formateurs vacataires a été clôturé le vendredi 25 octobre 2024, lors d'une cérémonie de remise des ordres de service aux bénéficiaires. Les formateurs recrutés sont ainsi affectés dans les centres de formation à travers le territoire national, afin de transmettre leur savoir-faire et de former les jeunes pour qu'ils deviennent des techniciens supérieurs capables de répondre aux exigences du marché en termes de main-d'oeuvre qualifiée, contribuant ainsi au nouveau référentiel par l'insertion professionnelle et la création de richesse.

Aux nouvelles recrues, prêtes à jouer leur rôle dans les politiques de développement durable, en vue de bâtir ensemble un avenir où l'éducation et la formation seront les moteurs du progrès social et économique, le ministre Amadou Moustapha Njekk SARRE a demandé d'être de véritables ambassadeurs du pays. S'adressant aux recrues, il les a exhortées en ces termes : « Sur plus de 6 500 candidatures, seules 200 ont été retenues pour participer à ce programme. Cette formation s'est déroulée avec succès et a révélé une compétence avérée pour répondre aux attentes. Cela prouve que vous êtes méritants. Il est donc essentiel de porter haut le flambeau afin, en retour, de former les jeunes en quête de qualification. » Ce programme s'inscrit parfaitement dans les orientations et objectifs du Président de la République, qui ne cesse de « nous soutenir et de nous encourager dans cette voie », a-t-il ajouté.

Il a, par la même occasion, exprimé sa gratitude envers la direction des ressources humaines du ministère de la Formation professionnelle et technique, l'inspecteur d'académie, le Centre de formation CFPT, ainsi que les enseignants, entre autres.