Sénégal: Violence politique - Le CNDH appelle les acteurs politiques à préserver un climat de paix et de sérénité

Par un communiqué, la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDHS) exprime sa profonde préoccupation suite à l'attaque d'une caravane d'un candidat de la liste de Dakar par des partisans d'un autre candidat. Devant cet incident malheureux, la CNDH appelle l'ensemble des candidats et des leaders politiques à faire preuve de responsabilité, de lucidité et de sérénité.

La violence s'est à nouveau invitée dans la campagne électorale en vue des législatives anticipées du 17 novembre prochain, suite à l'attaque d'une caravane hier, par les militants d'un autre candidat au département de Dakar. Un incident malheureux, que dénonce avec la dernière énergie, la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDHS).

D'après la CNDHS, « Ces actes regrettables rappellent une époque révolue et vont à l'encontre des valeurs de tolérance et de respect inhérentes à notre démocratie. »

A cet égard, « La CNDH appelle l'ensemble des candidats et des leaders politiques à faire preuve de responsabilité, de lucidité et de sérénité en veillant à un déroulement apaisé de la campagne dans un esprit de paix et de respect mutuel », lit-on dans le communiqué.

La CNDH rappelle ailleurs que « chaque candidat, dans sa circonscription, bénéficie du droit inaliénable de mener campagne librement sur l'ensemble du territoire qui lui est assigné. Aucune « zone interdite » ne saurait exister en démocratie. »

Pr Amsatou Sow Sidibé et Cie, rappelle qu' « En cette période électorale cruciale, la maturité politique s'impose à tous: respectons le droit de chacun et préservons le climat de paix et de sérénité dont notre pays a besoin pour son envol », indique la note.