Cameroun: Jean Pierre Bekolo - « Le prochain président doit être anglophone pour un pays uni »

Le célèbre cinéaste camerounais Jean Pierre Bekolo, connu pour ses prises de position engagées, appelle au respect du contrat politique entre anglophones et francophones. Selon lui, "le prochain président doit être un anglophone" si l'on souhaite préserver l'unité du Cameroun. Cette revendication n'est pas récente, mais elle résonne de plus en plus fort dans un pays marqué par des tensions entre ses communautés linguistiques.

Dans son argumentation, Bekolo rappelle un fait historique : pendant les années de fédéralisme (1961-1972), l'ancien président francophone Ahmadou Ahidjo et son vice-président anglophone John Ngu Foncha n'ont jamais échangé directement. Il souligne également que lors du référendum de 1972, qui a mis fin au fédéralisme, les seuls choix de vote étaient "OUI" et "YES", éliminant toute possibilité de refus.

Jean Pierre Bekolo n'hésite pas à remettre en question la gestion politique des dernières décennies, estimant qu'elle est le résultat de décisions unilatérales prises par des élites francophones qui ont violé l'esprit de partenariat entre les deux communautés. Il met également en avant l'influence de multinationales comme Elf, qui aurait favorisé la fin du fédéralisme pour faciliter l'exploitation pétrolière en zone anglophone.

Pour Bekolo, le temps est venu de respecter l'accord initial : la cohabitation pacifique et équilibrée entre anglophones et francophones. "Le prochain président doit être un anglophone ou le Cameroun ne sera pas", affirme-t-il. Son appel s'inscrit dans une volonté de rompre avec les anciennes pratiques pour bâtir un Cameroun où chaque voix est respectée.

Face à cette déclaration forte, de nombreux Camerounais s'interrogent sur l'avenir du pays et sur la nécessité de rétablir un équilibre. Le débat sur l'identité politique camerounaise prend de l'ampleur, et beaucoup espèrent qu'il ouvrira la voie à un avenir plus inclusif et équitable.

