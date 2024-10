Maroc: Koweït - Ouverture de la 51ème Assemblée Générale de la FANA avec la participation de la MAP

Koweït — Les travaux de la 51ème Assemblée générale (AG) de la Fédération des agences de presse arabes (FANA) se sont ouverts, lundi au Koweït, avec la participation de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP).

Cette réunion, qui planche sur une série de thématiques et de défis auxquels sont confrontées les agences de presse arabes, vise à échanger les expériences, à développer des mécanismes médiatiques ainsi qu'à renforcer le rôle de ces agences dans la couverture des événements et de actualité régionale et internationale.

Intervenant à cette occasion, Jamal Al Kaabi, Directeur général par intérim de l'Agence de presse des Émirats Arabes Unies (WAM) et Président de la FANA, a mis l'accent sur le contexte difficile que traverse la région, lequel affecte le rôle des médias quant à la mise en lumière des événements et les faits vécus par les populations locales.

La réunion, a-t-il ajouté, entend examiner les moyens de renforcer la coopération médiatique, d'échanger les expériences et de développer des mécanismes en la matière, dans le sillage des développements technologiques actuels, afin de promouvoir la coordination entre les agences de presse et renforcer leur rôle dans la couverture des événements et les actualités régionales et internationales.

"Cette rencontre se veut une plateforme majeure pour discuter, entre autres, des questions vitales touchant aux médias arabes, relever les défis auxquels font face les agences de presse et développer de nouvelles stratégies pour améliorer leurs performances et accroître leur compétitivité sur le marché médiatique", a-t-il soutenu, tout en soulignant l'impact de la transformation numérique sur les agences de presse et les moyens de s'adapter à ces changements.

De son côté, le secrétaire général de la FANA, Farid Ayar, a mis en avant l'importance de la tenue de cette Assemblée Générale, devenue "une tradition importante dans l'action commune arabe", dans la perspective de développer les agences de presse arabes et d'œuvrer de concert pour mettre en oeuvre des chantiers de perfectionnement dans le but d'améliorer la performance de leurs employés, afin de les hisser au rang des agences avancées.

Il a rappelé que la FANA a établi un réseau de relations étroites avec des agences de presse en Europe, en Asie et en Amérique latine, ainsi qu'avec des organismes régionaux et internationaux similaires, outre ses actions au niveau arabe à travers la mise en oeuvre de programmes de formation et de qualification au profit des cadres des agences de presse, aussi bien les journalistes que les techniciens.

Les agences de presse arabes demeurent attachées à leur rôle pionnier en fournissant aux médias des actualités et des informations fiables, ainsi qu'en corrigeant toute fausse information diffusée sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Fatima Al-Salem, Directrice générale de l'agence de presse de Koweït (KUNA) et Vice-Présidente de la FANA, a fait savoir que le paysage médiatique a connu récemment des changements radicaux, où la technologie moderne est devenue un moyen essentiel de diffusion de l'information et l'intelligence artificielle a contribué à la création de contenus.

Mme Al-Salem a fait observer que les agences de presse arabes sont appelées à "adopter l'innovation, à investir dans les compétences et à veiller à l'échange des connaissances et des expériences afin d'offrir des informations précises, objectives et professionnelle".