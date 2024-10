Cameroun: Opportunité foncière à Yaoundé lieu dit Nyom - Propriétaire recherche un financier

Pour finaliser sa procédure d'immatriculation, un propriétaire terrien cherche un financier pour finaliser sa procédure d'immatriculation entamée.

Les sites, 05 au total sont situés dans la zone de Nyom lieu dit YEGUE-ASSI, à cheval entre Nkolondom et Nyom à quelques 20 minutes du quartier Messassi à Yaoundé. Pour finaliser cette procédure, de 5 terrains d'une superficie globale de 4 hectares, le travail avait été en cours.

Le travail qui reste à faire, les dossiers techniques pour deux sites et faire le dossier administratif et le dossier technique du troisième dossier, finaliser jusqu'à obtenir les titres fonciers, approuver les plans de lotissement. Ce propriétaire donne un gain de 3500m² comme rémunération et demande comme prime de signature 4.000.000 CFA.

Le terrain est à 150m du goudron et se vend à 7000 dans cette zone et peut tripler à cause de la construction de l'autoroute et tout se passe devant le notaire. Pour d'autres opportunités en cours, les propositions sont adressées au +237 698170880 Wathsapp et appel.