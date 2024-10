Afrique: CAN Beach Soccer - 8eme titre dont 5 consécutifs pour le Sénégal : les Lions, tels des monarques

Le Sénégal reste encore l'équipe la plus forte du Beach soccer continental. Les Lions du football de plage ont conforté toute domination sur le continent en remportant ce samedi 26 octobre à l'Albatros Stadium de (Egypte), la Coupe d'Afrique des nations de Beach soccer 2024.

C'était aux dépens des Lions de Chinguetti de la Mauritanie qu'ils ont atomisé sur le score de (6-1). Les Lions s'adjugent de leur cinquième titre d'affilée et le 8e de l'histoire. Tels des monarques.

L'équipe du Sénégal a conforté sa suprématie dans le beach soccer africain en soulevant ce samedi 26 octobre à Hurghada, en Egypte sa 8e trophée. Face à la Mauritanie, les Lions se sont imposés sur la marque sans appel de 6 à 1. Un score qui reflète la toute domination des Sénégalais. Surpris d'entrée de compétition par les Lions de Chinguetti (5-2), les joueurs sénégalais se devaient de prendre la mesure de l'adversaire et de prendre leur revanche. Les hommes de Ngalla Sylla ne donneront aucun répit à leur adversaire.

A la 2e minute de jeu, Mamour Diagne allumait la mèche en ouvrant le score (1-0). Un but matinal qui met le Sénégal en orbite et lui permet de dérouler. Seydina Laye Gadiaga aggrave la marque et lui permet d'aller à la pause avec une bonne avance (2-0). Idéalement lancés, les Sénégalais parviendront à maintenir les assauts des Lions de Chinguetti. Dans le deuxième tiers-temps, les Lions ne tarderont pas à faire le break grâce à Ninou Diatta. Elu meilleur joueur du tournoi, le buteur sénégalais s'offre le 3e but sénégalais.

Les Lions enchaîneront par une belle combinaison à triangle conclue par Amar Samb (4-0). Mouhamadou Wedou parviendra toutefois à réduire l'écart (4-1) et de sauver du coup l'honneur pour la Mauritanie. La célébration aura été de courte durée. Désigné homme du match Mamour Diagne avec le but du 5 à 1. Mandione Diagne participera également au festival en parachevant la victoire sur la marque de 6-1 dès la fin du deuxième tiers-temps. Le Sénégal épingle son nouveau trophée.

Il améliore ainsi son record de sacres dans la compétition. C'est le 5e sacre continental consécutif et le 8e de l'histoire pour le Sénégal. Il faut rappeler que les Lions ont littéralement vampirisé la compétition africaine. En 12 éditions de CAN de beach soccer, les Lions ont disputé 10 finales et ont remporté les trophées en 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024.

Au titre des distinctions, le Sénégalais Ninou Diatta a été élu meilleur joueur du tournoi. Le Ghanéen Alexander Adjei a terminé comme meilleur buteur du tournoi. Alors l'Egypte s'attribuait les prix de l'équipe fairplay et celui du meilleur gardien qui est allé à Mohamed Elsayed. L'Egypte, justement, est désignée Finaliste dès sa première participation, la Mauritanie peut se consoler par sa qualification historique aux côtés du Sénégal à la prochaine Coupe du monde de Beach Soccer organisé pour la première sur en Afrique et prévu en mai 2025 aux Seychelles.