Lors d'un meeting à Guédiawaye d'ouverture de campagne, Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm ak Njarin a lancé un vibrant appel à l'unité et à l'action pour améliorer les conditions de vie dans la banlieue.

Insistant sur l'importance stratégique de Guédiawaye dans la banlieue, l'ancien PM qui a constaté l'absence de ténors de l'APR du département a appelé les leaders locaux de l'APR à rejoindre la coalition, notamment Néné Fatoutama Tall, Racine Talla et Khaffor Touré qui n'ont pas rejoint Aliou Sall, pour unir leurs efforts dans la lutte pour le développement de la localité : « J'invite les responsables qui sont à l'APR de rejoindre les autres, s'ils sont vraiment animés par la volonté de rééquilibrer les pouvoirs. Donc, leur place c'est ici», a laissé entendre la tête de liste de la coalition.

Face à la forte mobilisation des militants de Lat Diop emprisonné avec des pancartes où on pouvait lire : « Libérez Lat Diop », Amadou Ba a manifesté son soutien à ce dernier qu'il considère « comme un frère, un fonctionnaire qui a servi le Sénégal et dont la place n'est pas en prison ». Il a appelé à sa libération, exprimant en même temps sa solidarité envers d'autres détenus, comme Bougane Guèye, en affirmant : « Le Sénégal doit être un havre de paix, un pays où la justice est renforcée avec plus d'indépendance, mais aussi des moyens d'accélérer les procédures ».

Amadou Ba a dénoncé l'absence d'un budget spécifique pour les besoins de la banlieue dans le projet de référence gouvernemental proposé et présenté par l'actuel régime: « La question de l'urbanisme, de l'assainissement est une grande priorité ici à Guédiawaye et dans la banlieue. Cela doit être réglé le plus rapidement possible. » Il a également plaidé pour l'autonomisation des femmes en expliquant que le budget national pourrait bien le supporter.

S'adressant aux jeunes, l'ancien Premier Ministre et tête de liste de la coalition Jamm ak Njarin a déploré les décès en mer liés à la migration clandestine et a exhorté le gouvernement actuel à mettre en place des solutions pour freiner ce fléau, rappelant qu'il avait, lorsqu'il était Premier ministre, laissé une stratégie pour régler cette situation. « Au moment de quitter la Primature, une stratégie pour régler cette situation avait été laissée sur place.

Si, en sept mois, ils n'ont ni l'expertise ni le savoir-faire pour résoudre ce problème, je leur demande de bien vouloir appliquer cette stratégie existante. Bien qu'ils semblent refuser la notion de continuité, ils s'y retrouvent tout de même, mais avec une lenteur qui pénalise les populations», a dit Amadou Ba en égratignant les tenants du pouvoir

Critiquant par ailleurs le gouvernement pour le manque de résultats tangibles, il a qualifié le Projet de « simple continuité » du Plan Sénégal Émergent (PSE) mis en place en 2014. Il a conclu en déclarant que les Sénégalais peuvent se « ressaisir » dans leur choix électoral et a invité les populations à donner la majorité à Jamm ak Njarin aux prochaines élections pour permettre une « mise en oeuvre rapide des projets bloqués » et une baisse des coûts de l'électricité et de l'eau : « Je vous assure qu'une fois majoritaires, tous les chantiers à l'arrêt démarreront en moins de quatre mois. » a rassuré la tête de liste de Jamm ak Njarin.