Nigeria: Le pays espère que les envois de fonds mensuels de la diaspora s'élèveront à 1 milliard de dollars

La banque centrale du Nigeria vise un milliard de dollars de transferts de fonds mensuels de la part des citoyens d'outre-mer.

Le gouverneur Olayemi Cardoso met en place de nouveaux produits bancaires pour stimuler les envois de fonds.

Les envois de fonds mensuels sont passés de 250 millions de dollars en avril à 600 millions de dollars en septembre.

La banque centrale du Nigeria a pour objectif d'attirer 1 milliard de dollars de transferts de fonds mensuels de la part de ses citoyens à l'étranger, a déclaré le gouverneur Olayemi Cardoso après les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington.

M. Cardoso a déclaré que la banque avait répondu aux préoccupations des opérateurs internationaux de transfert de fonds (IMTO) et introduit de nouveaux produits bancaires pour stimuler les flux de transferts de fonds.

En avril, les entrées mensuelles s'élevaient à 250 millions de dollars, mais elles sont passées à 600 millions de dollars en septembre, à la suite des réformes et de la résolution des problèmes liés aux IMTO. M. Cardoso s'est dit convaincu que ces mesures aideraient le Nigeria à atteindre l'objectif d'un milliard de dollars par mois.

Points clés à retenir

Le Nigeria et le Kenya sont les premier et troisième bénéficiaires des envois de fonds de la diaspora en Afrique subsaharienne. En 2023, les envois de fonds vers le Nigéria représenteront 38 % du total des 58 milliards de dollars d'envois de fonds vers la région, et connaîtront une croissance de 2 %. Le Ghana et le Kenya ont connu des augmentations estimées à 5,6 % et 3,8 %, respectivement. La croissance des envois de fonds de la diaspora nigériane offre à la banque centrale plus de puissance de feu pour répondre à la demande croissante de devises dans le cadre de la crise actuelle de pénurie de devises dans le pays.

Au-delà de cela, cependant, la tendance donne du crédit à plusieurs startups technologiques axées sur les transferts de fonds, telles que NALA, Chipper Cash, Zazuu et Sendwave, qui cherchent à prendre des parts de marché aux acteurs traditionnels dominants qui contrôlent jusqu'à 80 % du marché, et Pangea, Daba Finance et Bantaba, qui visent à aider les startups à trouver des capitaux en connectant les fondateurs avec la richesse de la diaspora par le biais d'infrastructures numériques.