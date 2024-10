Sénégal: La politique sénégalaise s'intensifie avec le nouveau visage d'Abdoulaye Sylla

Le Sénégal se prépare aux élections législatives du 17 Novembre 2024. Depuis le départ de l’ancien président Macky Sall et la dissolution de l’Assemblée Nationale par S.E Bassirou Diomaye Faye, de nombreux partis de l’opposition viennent affronter celui du parti présidentiel, le Pastef. Parmi lesquels on peut compter celui d’Abdoulaye Sylla tête de liste de la coalition « And Bessal Sénégal (ABS) ».

Connue de nom et moins de visage, voici une figure qui fait son entrée aux élections législatives sénégalaises.

Pour les médias locaux, c’est enfin un visage placé sur un nom bien connu. Il faut noter que M. Abdoulaye Sylla est le Président Directeur Général de l'entreprise ECOTRA située à Diamniadio.

Selon PressAfrik, M. Sylla met au cœur de ses ambitions la transformation sociale au niveau économique. Selon lui, le secteur privé doit impérativement être l'un des leviers majeurs du développement.

Aux antennes de la même source, M.Sylla précise vouloir servir son pays comme il l’a toujours fait. Il poursuit son discours en disant : « Je veux redoubler d'efforts et plus énergiquement mon idéal de transformation sociale au niveau économique à partir de mon expérience, de mon vécu, et de ma conviction selon laquelle le secteur privé doit impérativement être l'un des leviers majeurs de notre développement. »

A en croire le candidat aux législatives, le développement du pays passe par le secteur privé qui est en pleine effervescence au Sénégal.

Sur son compte Instagram officiel, il précise : « Je suis un opérateur qui a relevé bien des défis, créé des milliers d'emplois, produit et distribué de la richesse, généré de la croissance. Dans la gestion de mes entreprises, j'ai mis l'éthique et le sens de l'humain en avant. J'ai toujours eu le souci d'une gestion saine pourvoyeuse de richesses et de solutions durables, j'ai pu créer des champions nationaux qui relèvent le défi de la croissance pour une économie nationale émergente. »

Sa première participation aux législatives va lui permettre de mettre en lumière son ambition pour le Sénégal afin d’instaurer des ‘ruptures’ au sein d’une Assemblée nationale qui défendra véritablement les intérêts du peuple, s’est-il confié aux médias sénégalais.

D’où la création du club 50% de préférence nationale (C50PN) que des entrepreneurs sénégalais ont mis en place. Selon M.Sylla, il permet de veiller au respect du mécanisme adopté par les autorités en matière de local content.

Il faut noter que l’entreprise ECOTRA sous la direction de M.Abdoulaye Sylla, est une multinationale d’ingénierie de construction fournissant des solutions de service uniques aux grandes organisations. Elle est spécialisée dans la conception et la construction d’infrastructures et de bâtiments pour le secteur public et privé.