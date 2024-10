Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Octobre 2024

Tchad : Terrorisme- Attaque de Boko Haram contre l’armée, une quarantaine de morts (présidence)

Le groupe jihadiste Boko Haram a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une attaque contre l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad, « faisant tragiquement une quarantaine de morts », a annoncé la présidence du Tchad dans un communiqué. Le président Mahamat Idriss Deby Itno s'est rendu sur place lundi matin tôt et a donné le coup d'envoi de « l ' opération Haskanite pour poursuivre et traquer les assaillants jusque dans leurs derniers retranchement » , selon la même source. L'attaque est survenue à Barkaram, une île située à l'ouest de Ngouboua, dans le département de Kaya, près de la frontière nigériane, selon la même source. « Une garnison abritant plus de 200 militaires a été prise pour cible par les éléments de Boko Haram à 22 heures. Les éléments de BH ont pris le contrôle de cette garnison, récupéré les armes et brûlé des véhicules équipés d'armes lourdes avant de repartir »( Source : Afp)

Bénin : Industrie extractive- Le pays veut devenir un minier en 2025

Le Bénin dispose d’une variété de ressources naturelles incluant l’or et des matériaux de construction comme le calcaire et le marbre. L’exploitation de l’or est artisanale alors que le calcaire sert à produire du ciment. Les autorités cherchent désormais à exploiter davantage de ressources. Le Bénin commencera « véritablement à exploiter » ses mines dès 2025. C’est l’annonce faite le jeudi 24 octobre par le ministre béninois des Mines et de l’Énergie, Samou Seïdou Adambi, à l’occasion de l’inauguration d’une unité de production d’électricité dans le sud du pays. À en croire le dirigeant, la valorisation du potentiel minier du pays a déjà commencé avec une usine de fabrication de carreaux, installée dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, à 45 km de la capitale économique Cotonou. Un projet de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique a effectivement été annoncé il y a quelques années. Si ce projet concerne plutôt l’exploitation des carrières, il faut souligner que le Bénin dispose d’un certain potentiel minier en attente d’être concrétisé. (Source : acotonou.com)

Gabon : Énergies fossiles- La Chine intéressée par le bassin sédimentaire gabonais

Le ministre gabonais du Pétrole et du Gaz, Marcel Abeke, a rencontré le samedi 26 octobre écoulé, une délégation chinoise conduite par l’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, dans la suite des engagements pris lors du 9ème Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenu en septembre dernier à Pékin, a-t-on noté. Les discussions ont porté sur les divers blocs disponibles au sein du bassin sédimentaire gabonais, dont onze ont particulièrement attiré l’attention de la délégation chinoise. Les partenaires chinois devraient se prononcer prochainement en vue de signatures de partenariats.( Source : Agp)

Côte d’Ivoire : Modernisation et transformation de l’administration - Des experts coréens à Abidjan

La ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, veut améliorer la gouvernance et la performance de l’administration ivoirienne. Le lundi 28 octobre, à la salle de conférences de son ministère à Abidjan-Plateau, elle a lancé le projet d’appui à l’étude de faisabilité de la modernisation et de la transformation de l’administration publique en Côte d’Ivoire. Selon la ministre d’État, ce projet cadre parfaitement avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de bâtir une administration publique moderne, performante et modèle orientée vers la satisfaction de l’usager client. (Source : fratmat.info)

Niger : Education - 542.709 élèves ont pris le chemin de l’école dans la région de Dosso

Les scolaires de la région de Dosso ont repris, ce matin du lundi 28 octobre 2024, le chemin de l‘école. Ils sont, cette année, 542.709 élèves qui sont inscrits dans les différents centres de formation dont 21.899 enfants du préscolaire, 361.223 du primaire, 36.831 du primaire franco-arabe, 95.248 du secondaire, 6.009 du secondaire franco-arabe, 18.711 de la formation professionnelle et 2.788 des centres d’alphabétisation. C’est le gouverneur de la Région, le Général de Brigade Iro Oumarou, qui était accompagné des autorités administratives et académiques, des partenaires de l’éducation et des responsables des forces de défense et de sécurité, qui a donné le coup d’envoi au Groupement d’écoles Garanké.(Source : Anp)

Mali : Révision annuelle des listes électorales - Un pas géant vers le retour à l’ordre constitutionnel

La révision annuelle des listes électorales, qui se déroule chaque année du 1er octobre au 31 décembre, est une obligation légale conformément à l’article 52 de la loi électorale. Cette opération est essentielle pour mettre à jour la liste électorale dans chaque commune ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali, en assurant la validation des électeurs potentiels et leurs transferts éventuels. Cette révision annuelle, initiée sur tout le territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires, est placée sous la responsabilité du ministère de l’administration territoriale. Elle vise à actualiser les listes électorales en validant les électeurs potentiels, en effectuant les transferts nécessaires et en radiant les personnes décédées ou privées de leur droit de vote. (Source : abamako.com)

Sénégal : Filière cajou- 2024, année difficile pour la transformation de cajou

Au Sénégal, l’activité de transformation de l’anacarde a été confrontée à de nombreux vents contraires cette année. Alors que plusieurs investisseurs et agro-industriels locaux ont misé sur ce segment, espérant reproduire le succès ivoirien sur place, rien ne s’est passé comme prévu. Entre hausse des prix de la matière première et perturbations des opérations, l’exercice 2024 est une année à oublier pour plusieurs entreprises. (Source : adakar.com)

Rca : Réconciliation nationale - Une journée de prière pour la paix et la sécurité à Rafaï

Les activités tournaient au ralenti ce lundi dans la ville de Rafaï (Sud-est). Une grande partie de la population a participé à une journée de jeûne et de prière en faveur de la paix et de la sécurité. Toutes les activités administratives, commerciales et scolaires ont été suspendues. Initiative décidée par les autorités locales à la suite des actes de violence attribués à des présumés rebelles de l’UPC, notamment des tueries de civils et des cas de racket sur la route menant à Dembia, située à 70 km. (Source : abangui.com)

Togo : « Aider un être humain, c’est mieux que de marquer un but » - Emmanuel Adebayor

Après une carrière de deux décennies qui l’a vu représenter certains des plus grands clubs du monde, Emmanuel Adebayor marquera la fin de sa carrière de joueur par un jubilé au Togo dimanche. Des noms légendaires du football africain et européen, comme Samuel Eto’o, Jay-Jay Okocha et les frères Touré, seront présents à Lomé pour un week-end de célébrations et d’hommage en l’honneur d’un homme qui a aidé son pays à se qualifier pour sa première, et à ce jour unique, Coupe du monde de la Fifa en 2006. Adebayor veut maintenant aider la prochaine génération de son pays à accomplir davantage, motivé à la fois par sa propre enfance et par l’horrible attaque à l’arme à feu contre l’équipe du Togo en 2010. (Source : alome.com)