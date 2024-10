Afrique: Sommet des Brics - Antonio Guterres évoque le rôle du groupe dans le renforcement de la coopération mondiale

« L'organisation intergouvernementale Brics peut jouer un rôle plus important dans le renforcement du multilatéralisme pour le développement et la sécurité mondiale », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, dans ses remarques lors du sommet du groupe organisé par la Russie dans la ville de Kazan.

António Guterres a exhorté les Brics à contribuer à forger un système financier mondial plus équitable, à stimuler l'action climatique, à améliorer l'accès à la technologie et à oeuvrer pour la paix, en particulier à Gaza au Liban, en Ukraine et au Soudan. Les Brics ont été fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui ont ensuite été rejoints par l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Ensemble, ils représentent près de la moitié de la population mondiale.

Répondre aux défis mondiaux

Antonio Guterres a salué leur précieux engagement et leur soutien à la résolution des problèmes internationaux. « Mais aucun groupe ni aucun pays ne peut agir seul ou de manière isolée. Il faut une communauté de nations, travaillant comme une seule famille mondiale pour relever les défis mondiaux », a-t-il déclaré, citant l'augmentation des conflits, le changement climatique, la montée des inégalités et la persistance de la pauvreté et de la faim, ainsi que la « crise de la dette qui menace d'étouffer les projets d'avenir de nombreux pays vulnérables ».

En outre, moins d'un cinquième des 17 Objectifs de développement durable (ODD) sont en bonne voie, la fracture numérique se creuse et les pays en développement ne sont pas représentés au sein d'organismes tels que le Conseil de sécurité de l'ONU et les institutions de Bretton Woods.

Pacte pour l'avenir & réforme de l'architecture financière mondiale

Insistant sur le fait que « cela doit changer », Antonio Guterres a souligné le Sommet de l'avenir, tenu à l'ONU en septembre, qui a proposé une feuille de route pour renforcer le multilatéralisme et faire progresser la paix, le développement durable et les droits de l'homme. « Le sommet de l'avenir a tracé la voie pour renforcer le multilatéralisme pour le développement et la sécurité mondiaux [...] nous pensons que les Brics peuvent jouer un rôle très important dans cette direction », a-t-il déclaré.

Le patron de l'ONU a présenté quatre domaines d'action : la finance. Il a noté que le Pacte pour l'avenir appelle à accélérer la réforme de l'architecture financière internationale. « La conférence sur le financement du développement et le sommet sur le développement social de l'année prochaine sont deux étapes importantes pour faire avancer ces efforts », a-t-il dit.

Des objectifs climatiques ambitieux & l'accès à la technologie

En ce qui concerne le changement climatique, Antonio Guterres a souligné la nécessité de « prendre des mesures drastiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant » afin de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Il a déclaré que la Conférence de l'ONU sur le climat, la COP29, qui se tiendra en Azerbaïdjan le mois prochain « donne le coup d'envoi aux pays pour produire de nouveaux plans de contributions déterminées au niveau national avec des objectifs 2035 alignés sur l'objectif de 1,5 degré ».

En attendant, chaque pays doit pouvoir accéder aux avantages de la technologie, et le Pacte numérique mondial s'engage à renforcer la coopération internationale et le renforcement des capacités dans ce domaine. « Il comprend le premier accord véritablement universel sur la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle pour donner à chaque pays une place à la table de l'IA », a-t-il déclaré. « Il appelle à la création d'un panel scientifique international indépendant sur l'IA et à l'ouverture d'un dialogue mondial sur sa gouvernance au sein des Nations unies avec la participation de tous les pays ».

Pour conclure, le secrétaire général de l'ONU a appelé la communauté internationale à « renforcer et actualiser le mécanisme de paix », ce qui implique de faire en sorte que le Conseil de sécurité reflète mieux le monde d'aujourd'hui. Il a noté que le Pacte pour l'avenir contient des mesures importantes en matière de désarmement.