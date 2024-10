Congo-Brazzaville: « Notre voix, notre futur » - La prochaine campagne de l'Union européenne en faveur de la jeunesse

La délégation de l'Union européenne au Congo (UE-Congo) a animé une conférence de presse, le 25 octobre, pour annoncer le lancement officiel de la campagne « Notre voix, notre futur : agir avec les jeunes qui transforment le monde » qui débutera le 30 octobre.

Autour de Torben Nilsson, chargé d'affaires a.i à la Délégation de l'UE-Congo, Federica Petrucci et Marion Réache, respectivement cheffe de coopération-adjointe et chargée de programme « Société civile, droits humains et jeunesse », ont été mobilisés influenceurs, activistes et bénéficiaires de projets soutenus par l'UE, venus partager leurs expériences de collaboration actuelle et future. A travers cette campagne et les activités qui vont en découler, il s'agira pour la Délégation de l'UE-Congo de renouveler son soutien à la jeunesse et sa volonté de s'investir davantage à ses côtés.

Selon la Délégation de l'UE-Congo, en République du Congo, les jeunes représentent une part croissante de la population avec 74.76% âgés de 35 ans et 51.06 % ayant moins de 20 ans. Pour Torben Nilsson, ils sont aussi des moteurs de changement pour un avenir durable. « C'est légitimement qu'ils demandent non seulement des solutions plus rapides et plus courageuses aux défis de leur pays, mais qu'ils souhaitent être davantage entendus et surtout être pleinement associés aux processus de prise de décisions », estime-t-il.

A en croire Azaad Mante, le responsable de la communication au sein de la Délégation de l'UE-Congo, cette campagne constitue une opportunité pour l'organisation internationale de poursuivre l'engagement qu'elle a déjà amorcé dans le cadre de la campagne « Notre voix, notre futur » et du « Youth dialogue plateform » lancée par la Commission européenne en 2022. Six influenceurs congolais avaient alors interagi en ligne avec des jeunes du monde entier. Cette campagne a également été déclinée au Congo à travers cinq « Rencontres citoyennes des jeunes » au cours desquelles ces six influenceurs et de nombreux autres jeunes sont allés à la rencontre de leurs pairs dans les quartiers de Brazzaville, mais aussi à Pointe-Noire, Owando et tout prochainement à Kinkala.

La campagne « Notre voix, notre futur : agir avec les jeunes qui transforment le monde » s'inscrit dans le même sillage et cible les jeunes congolais de 18 à 35 ans vivant en milieu urbain, péri-urbain et rural travaillant ou agissant dans tous les secteurs d'activités, qu'ils soient situés à Brazzaville ou dans les localités du pays. Ces derniers seront invités à s'engager à travers une campagne d'affichage publicitaire et une campagne média. Cela passera notamment par une invitation aux jeunes à prendre la parole, à s'engager, agir et interagir, à promouvoir les récits positifs pouvant aider à provoquer un changement significatif, etc.

Pour étendre l'impact de ce programme, la Délégation de l'UE misera sur les réseaux sociaux, notamment ceux de trois influenceurs emblématiques de la sphère culturelle congolaise : Mixiana Laba, Nancy Ekouya-Itoua plus connue sous le nom « Cycy » et l'humoriste Juste Parfait. Se joindront à ces personnalités marquantes des activistes de la cause environnementale Paule Sara Nguie des droits humains, Yann Mboungou de promotion du monde rural, Roglan Moutoho et bien d'autres jeunes tout aussi engagés. Notons que la campagne « Notre voix, notre futur : agir avec les jeunes qui transforment le monde » se déploiera à partir du 30 octobre jusqu'à la fin de l'année 2024.