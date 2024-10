Burkina Faso: Focus apiculture - Les 4 types du miel du Gourma au pavillon des pyramides

Pour sa 5e participation à la biennale de l'artisanat, le Centre apicole Selintaabanba de Fada N'Gourma est au stand B7 au pavillon des pyramides, avec ses quatre types du miel du Gourma. Malgré le contexte sécuritaire difficile dans la région de l'Est, la directrice du centre, Ruth Kobyagda et son équipe sont au rendez-vous avec le miel du Gourma.

Le miel du Gouma, bien connu des consommateurs burkinabè, pour sa qualité naturelle est encore présent à la 17e édition du SIAO. Pour sa 5e participation, la directrice du Centre apicole Selintaabanba de Fada N'Gourma, Ruth Kobyagda et son équipe sont installées au stand B7 du pavillon des pyramides. Là-bas, le groupe attend les clients avec ses quatre types de miel du Gourma, 100% naturel.

Un classement fait à base des fleurs dominantes de chaque période. 1993. Ce sont le miel du karité récolté, de février à mai. D'un aspect blanc et lourd, ce miel a un goût doux et une densité d'eau de 16%. Le miel des mille fleurs, récolté entre septembre et novembre à un goût fort. Avec une densité d'eau de 21%, son aspect est sombre et léger. A cela s'ajoute le miel des épineux arbustes, d'un aspect rouge clair. D'une densité d'eau de 18 à 20%, sa période récolte se situe entre mai et juillet.

Il y a celui du tamarin, récolté entre décembre à janvier, a un aspect sombre et lourd. Il a avec un goût très doux et une densité d'eau de 14%. En plus du miel, Ruth Kobyagda expose du savon et de la pommade, le tout fait à base de la cire d'abeille. « Il y a beaucoup d'engouement. Nous avons espoir que d'ici la fin du salon, nous sortirons tous gagnant », espère Mme Kobyagda. Elle invite les festivaliers à faire un tout dans son stand, car malgré le contexte sécuritaire difficile, le miel du Gourma est toujours présent au SIAO, rien que pour leur bonheur.