Afrique du Nord: Les présidents Al Sissi et Tebboune affirment leur volonté de poursuivre le processus de coopération conjointe

Le Président Abdel Fattah al-Sissi et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont affirmé leur volonté de poursuivre le processus de coopération conjointe entre les deux pays et de le promouvoir vers des horizons plus larges, , en plus de poursuivre la concertation et la coordination sur diverses questions régionales et internationales.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, hier dimanche , à l'aéroport international du Caire, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui effectue une visite de travail et fraternelle en Égypte. Le chef de l'Etat a accompagné le cher invité au Palais d'Al-Ittihadiya, où la cérémonie de réception officielle a eu lieu.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ahmed Fahmi a expliqué que les deux Présidents ont eu des entretiens approfondis, au cours desquels la profondeur et la force des relations historiques étroites entre l'Égypte et l'Algérie, a été confirmée, ainsi que les liens de fraternité populaire entre eux, enracinés dans l'histoire.

Dans ce contexte, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban et de l'acheminement des aides humanitaires, soulignant la responsabilité de la communauté internationale de protéger les civils contre les graves attaques auxquelles ils sont exposés. Exigeant aussi l'établissement de l'État palestinien indépendant, sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

De même, les deux chefs ont discuté des situations à l'échelle continentale africaine, signalant l'importance d'une coordination conjointe pour garantir les intérêts du continent et soutenir ses efforts de développement, en mettant l'accent sur leur souci de maintenir les efforts de paix et de sécurité sur le continent africain.

À l'issue des entretiens, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle ils ont présenté les résultats les plus importants de leurs discussions.