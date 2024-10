Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Une formation qualifiante au profit des jeunes de Poto-Poto I

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, 3e arrondissement de Brazzaville, Rick Gérald Bokilo, a remis récemment des kits nécessaires à la formation qualifiante en plomberie et en électricité bâtiment aux cinquante jeunes moins scolarisés et déscolarisés pour les rendre utiles dans la société.

La première vague de cinquante apprenants va passer six mois de formation qualifiante au Centre de formation professionnelle Don Bosco avant de céder la place à la deuxième cohorte qui comptera autant de jeunes. La formation se déroule en deux phases : la théorie et la pratique afin de rendre compétitifs ces jeunes sur le marché de l'emploi. Justifiant son initiative, le député Rick Gérald Bokilo a rappelé que cette formation répond à un besoin croissant de professionnels qualifiés dans ce secteur. Selon lui, le développement de la première circonscription électorale de Poto-Poto dépend de leur capacité à former des artisans compétents et capables de relever les défis demain.

« Avec l'urbanisation et l'industrialisation, la demande pour les experts dans ce domaine ne cessera d'augmenter. J'ai donc pris cette initiative afin d'offrir à nos jeunes la possibilité d'acquérir les compétences pratiques qui leur permettront non seulement de trouver un emploi, mais aussi de devenir des entrepreneurs », a-t-il rappelé, précisant qu'en donnant des outils nécessaires aux jeunes, le but est de favoriser l'auto-emploi et la création d'entreprises locales.

Le député de Poto-Poto I a exhorté les bénéficiaires au sens de responsabilité pendant les six mois que durera cette formation. « Chers jeunes, soyez fiers de faire ce premier pas vers votre avenir, profitez de chaque instant, apprenez, posez des questions et surtout n'hésitez pas à répondre. Le savoir que vous allez acquérir à Don Bosco est une clé qui vous ouvrira de nombreuses portes. Votre dévouement nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : le développement de notre communauté », a conclu Rick Gérald Bokilo.

Dylan Nakhat, un des bénéficiaires de cette formation, a traduit la gratitude des heureux récipiendaires. « Grâce à votre soutien, nous allons acquérir les compétences nécessaires qui nous serviront tout au long de notre carrière comme le dit un adage, il vaut mieux de donner la canne à pêche à l'enfant que de lui offrir du poisson. Vous venez de nous mettre sur le marché de l'emploi », a-t-il souligné en termes de reconnaissance.