Madagascar: Institut Confucius - Formation du chinois à des professionnels

Une étape qui marque le début d'une vie professionnelle épanouissante. C'est ce qui a été annoncé hier lors de la signature d'une convention relative à la formation en langue chinoise, destinée aux professionnels du groupe KDC, à l'Institut Confucius de l'Université d'Ankatso.

La formation est destinée à 66 employés et opérateurs de ce groupe. Au programme : une formation en langue et culture chinoises pendant six mois, dont les deux premiers mois seront intensifs. L'initiative, financée par le Fonds Malgache de Formation Professionnelle et déployée auprès de l'Institut Confucius, vise à améliorer la communication au sein du groupe.

Outre l'apprentissage de la langue, la formation pourrait offrir diverses opportunités et ouvrir des horizons professionnels et personnels aux bénéficiaires. Il convient de noter que la langue chinoise est parlée par plus d'un milliard de personnes dans le monde. À cela s'ajoutent les opportunités commerciales, que la langue chinoise et la Chine en tant que pays peuvent offrir. La signature de la convention d'hier a également permis aux initiateurs de ce projet de se projeter dans l'avenir. Une ambition de pérenniser l'initiative dans le temps a d'ailleurs été évoquée.