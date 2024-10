Madagascar: Danse traditionnelle - Le projet 'Tambatra' présenté à La Réunion

La danse traditionnelle malgache s'invite à La Réunion grâce à "Tambatra", une création de Tokiniaina Thierry Rakotoniriana. En solo, il présentera cette pièce de 25 minutes lors du festival Souffle Océan Indien, qui se déroulera du 4 au 28 novembre.

La pièce chorégraphique « Tambatra », créée par le talentueux danseur malgache Tokiniaina Thierry Rakotoniriana, sera présentée lors de la cinquième édition du festival Souffle Océan Indien, qui se déroulera du 4 au 28 novembre à La Réunion. Accompagné de Avotra Ratovoharison, son assistant technique, qui gère le Launch Pad et les installations scéniques, Thierry Rakotoniriana s'apprête à offrir une performance inoubliable en solo.

Créée en 2021, « Tambatra » a déjà connu un franc succès, avec plusieurs tournées dans les Alliances Françaises à Madagascar en 2023. Ce projet en constante évolution mêle danse traditionnelle et modernité, grâce à des collaborations avec des artistes comme Saraela Ramparany pour les aspects techniques, Ny Miranto pour l'installation, Gaël Tsirininofy pour la voix off et Naly Rak pour les visuels. "Nous intégrons des éléments de la musique malgache, notamment des percussions, de la musique Beko et Batrelatry, ainsi que des sons électro", explique Tokiniaina Thierry Rakotoniriana lors d'une interview exclusive avec l'équipe de la compagnie Thierry ZL.

Appel à la solidarité

Cette oeuvre, d'une durée de 25 minutes, appelle à la solidarité face à la crise sociale que traverse Madagascar en ce moment. "C'est une grande opportunité d'échanger avec d'autres artistes internationaux et régionaux tout en découvrant leurs cultures. C'est notre première aventure à l'international, et nous aurons également l'occasion d'animer un workshop pendant le festival pour partager notre style de création et la danse traditionnelle malgache", ajoute Avotra Ratovoharison.

Pour cette présentation, Tokiniaina Thierry arborera un « lambahoany », une tenue traditionnelle malgache, afin de célébrer et de refléter l'identité culturelle de Madagascar. En plus de la compagnie Thierry ZL, les compagnies Anjorombala de Julie Iarisoa et Njara Rasamy seront également présentes au festival, pour présenter leurs propres projets, faisant de cet événement une véritable célébration de la créativité et de la diversité artistique de l'Océan Indien et du monde entier.