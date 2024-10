Madagascar: Solution à la crise de l'énergie - L'option solaire privilégiée

À Iavoloha, vendredi, le président Rajoelina a affirmé que Madagascar vise l'installation de 1 000 mégawatts de panneaux solaires dans tout le pays. Les premiers 250 mégawatts seront construits sur les fonds propres de l'État.

Un engagement fort pour l'énergie durable à Madagascar

Primordial et essentiel. C'est ainsi qu'Andry Rajoelina, président de la République, a parlé des enjeux énergétiques dans un discours prononcé à Iavoloha. Ce discours a eu lieu en ouverture du Forum d'échanges d'expériences gouvernementales entre les ministres et une délégation des Émirats arabes unis. Il annonce que l'État se fixe comme objectif d'installer des centrales solaires d'un total de 1 000 mégawatts sur tout le territoire.

« Tout développement doit être ancré dans une politique énergétique efficace et durable. Notre objectif est de doubler, voire tripler notre capacité de production énergétique. Le coût énergétique reste très élevé pour les ménages et les industriels. C'est la raison pour laquelle Madagascar est engagé dans l'accélération de la transition énergétique axée sur les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique, » déclare le Chef de l'État.

La priorité de l'énergie solaire pour Madagascar

Bien que la Grande île jouisse d'un potentiel hydroélectrique de 7 800 mégawatts, la solution pour accélérer la transition énergétique est l'énergie solaire. Visiblement, il s'agit d'une solution aux coûts abordables. Pour les deux projets de centrales hydroélectriques, l'État recherche des partenaires. Antetezambato propose 142 mégawatts, et Mahavola offre 300 mégawatts. L'investissement total est estimé à 300 millions de dollars.

« Ainsi, notre objectif est d'installer jusqu'à 1 000 mégawatts de panneaux solaires sur tout le territoire national. Nous allons construire, avec les investissements propres de l'État, les premiers 250 mégawatts et compléter les 750 mégawatts des partenaires stratégiques, » ajoute Andry Rajoelina. Il fait un appel du pied à la délégation gouvernementale émiratie présente à Iavoloha.

« Avec les Émirats arabes unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité. Cela nous aidera à accompagner Madagascar vers un développement rapide et durable, » soutient le locataire d'Iavoloha.

Projets solaires et Initiatives pour la Transition Énergétique à Madagascar

L'année dernière, l'État a investi ses fonds propres pour lancer un projet d'installation de centrales solaires d'un total de 50 mégawatts, destinées à quarante-sept districts. Une partie des équipements nécessaires a été réceptionnée en mai. Outre le coût du projet, l'option des centrales solaires permet d'envisager une concrétisation rapide. Cela offre aussi un tarif abordable aux usagers. C'est une aubaine face à la crise énergétique actuelle.

Priorisation de l'approvisionnement énergétique

Sur instruction présidentielle, l'installation des centrales solaires pour renforcer l'approvisionnement dans les grandes villes sera priorisée. Cela concerne notamment le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), qui est en souffrance. Le Conseil des ministres a autorisé le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures à utiliser le budget destiné à son Programme d'Investissement Public (PIP). Cela concerne surtout l'installation des parcs solaires et leur raccordement au réseau de la Jirama.

Détails sur le parc solaire flottant

Concernant les projets de centrales photovoltaïques, Andry Rajoelina a déclaré, à Iavoloha, vendredi, « nous allons construire 50 mégawatts de parc solaire flottant sur le Lac Iarivo, juste à la sortie de l'aéroport, sur une surface de 50 hectares. Ce parc sera le plus grand sur le continent africain. » Il fait, notamment, la comparaison avec le plus grand parc solaire flottant en Afrique, situé sur le lac Kossou, en Côte d'Ivoire. Celui-ci a été construit sur 20 hectares.

« Madagascar lance le défi. Nous allons construire le plus grand parc solaire flottant du continent africain, » renchérit le président de la République. Il ne précise cependant pas si le projet sera réalisé sur les fonds propres de l'État ou en partenariat avec des investisseurs. Des acteurs étrangers ont, du reste, déjà affirmé leur intérêt et leur volonté de contribuer à la construction de centrales solaires dans la Grande île.

Collaboration avec Cambridge Industries LTD

La semaine dernière, une réunion de travail a eu lieu. Elle s'est tenue entre le président de la République et une délégation de Cambridge Industries LTD. Cette entreprise est africaine et spécialisée dans l'énergie renouvelable ayant un potentiel de production de 50 mégawatts d'électricité. Ils ont discuté de l'installation d'une usine hybride. Selon les explications, cette usine hybride produira 30 mégawatts par le biais de la transformation des déchets et 20 mégawatts pour l'énergie solaire.

En somme, l'État affiche une volonté de s'engager résolument vers un avenir énergétique durable avec l'ambitieux objectif de 1 000 mégawatts de capacité solaire, annoncé par le président Andry Rajoelina. Les investissements de l'État et les partenariats stratégiques, tels que le parc solaire flottant sur le Lac Iarivo, visent à rendre l'énergie plus accessible et abordable.