Algérie: Le Groupe A3+ du Conseil de sécurité condamne 'avec force' la spirale de violence contre les civils au Soudan

New York (ONU) — Le Groupe A3+ a condamné "avec force", lundi à New York, la spirale de violence contre les civils au Soudan en proie à un conflit armé, soulignant la nécessité pour les parties au conflit de s'engager dans un cessez-le-feu.

Dans son communiqué, lu par le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Amar Bendjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan, le Groupe A3+ a indiqué que les civils continuent de faire face à un niveau inouï de destruction et d'affrontements au Soudan, condamnant avec force cette spirale de violence contre les civils.

Après plus de 18 mois de conflit, "les parties doivent encore montrer leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu et s'inscrire dans un processus politique significatif", et ce, alors que la situation humanitaire se dégrade de plus en plus, avec la prolifération de maladies comme le choléra et le paludisme, sans parler des conséquences des dernières inondations sur plus de 100.000 personnes, a dit M. Bendjama.

Le Groupe A3+ a, à cet égard, salué le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unies concernant les recommandations relatives à la protection des civils.

Exprimant sa vive condamnation des "atrocités commises par les Forces de soutien rapide (FSR), vendredi dernier dans le village d'Al-Sireha, où au moins 124 civils ont été tués", le groupe a souligné que "la coordination entre les mécanismes de médiation aux niveaux régional et international doit primer dans toute démarche visant à protéger les civils au Soudan", tout en veillant à préserver le rôle central de l'ONU et de l'Union africaine dans ces efforts et de coordonner avec le Gouvernement du Soudan afin de permettre l'acheminement des aides humanitaires et d'appuyer les mesures prises dans ce sens.